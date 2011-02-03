Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про доступ до публічної інформації та зміни до закону про інформацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Президента в парламенті Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада України ухвалила закон про доступ до публічної інформації. За його ухвалення проголосували 408 народних депутатів з 433, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив перед ухваленням закону голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО, даний документ передбачає, що будь-яка інформація, якою володіє чиновник, апріорі має бути доступною для суспільства. Водночас, за словами А.ШЕВЧЕНКА, це не стосується таємної інформації, конфіденційної інформації, службової інформації. Крім того, додав він, максимально відкритою для громадян має бути вся інформація про використання бюджетних коштів.

Цей закон визначає межі та спосіб державного регулювання щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення інформації, її охорони та захисту.

Того ж дня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону «Про інформацію». За ухвалення відповідного рішення проголосували 412 народних депутатів із 433 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон визначає, що основними напрямами державної інформаційної політики є забезпечення доступу кожного до інформації; забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації; створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства; забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень; створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток електронного урядування тощо.

Передбачається, що право на інформацію може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна і службова інформація.

Законом забороняється цензура – будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони чи перешкоджання у будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації. Ця заборона не поширюється на випадки, коли попереднє узгодження інформації здійснюється на підставі закону, а також у разі накладення судом заборони на поширення інформації.

Крім того, забороняються втручання у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом поширюваної інформації, зокрема, з метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборони критикувати суб`єкти владних повноважень, крім випадків, встановлених законом, договором між засновником (власником) і трудовим колективом, редакційним статутом.

Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/або переслідування журналіста за виконання професійних обов`язків, за критику, тягне за собою відповідальність згідно із законами України.