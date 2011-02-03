Україні знову вказали на середньовічні методи роботи міліції

Сьогодні Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) одноголосно постановив про наявність порушення прав людини у справі «Душка проти України».

Як передає кореспондент УНІАН, заяву до ЄСПЛ 26 липня 2004 р. подала Тетяна ДУШКА, мати потерпілого Юрія Душки, якого в 17-літньому віці незаконно затримали правоохоронні органи, утримували під вартою і допитували без відома і присутності адвоката, ані батьків.

Ю.Душка народився в 1985 р. у Білгород-Дністровську і проживав там до смерті у 2005 р. В 2002 р. його заарештували в місцевому барі, доправили до місцевого відділку міліції для допиту в справі пограбування. Того ж дня, коли Юрій вийшов з відділку, його заарештовано знову, звинувачено в відмові співпрацювати з міліцією та засуджено до 7 днів адміністративного утримання. Ані адвоката, ані батьків не повідомили про таке рішення Білгород-Дністровського суду.

Ю.Душка заявляв про те, що його катували під час адміністративного затримання, вибиваючи з нього зізнання у скоєнні пограбування, і що, не витримавши побоїв, він таки підписав зізнання. Одержані травми голови і нирок та пережитий стрес, згідно з висновками медичного обстеження, призвели до депресії та хронічної ниркової інфекції.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, у цій справі йдеться про подвійне порушення статті 3 Європейської Конвенції прав людини в частині нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження, особливо зважаючи на юний вік Ю.Душки на момент затримання. Крім того, на думку страсбурзького суду, Україна не забезпечила потерпілому ефективного розслідування справи.

Європейський суд підвередив також і те, що останнім часом до нього надійшло багато подібних скарг проти України, де встановлено порушення статті 3 у зв’язку з відсутністю ефективного розслідування у відповідь на заяви про жорстоке поводження.

Відповідно до статті 41 конвенції, ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити 18 тис. євро компенсації за моральну шкоду та 150 євро матері на покриття видатків.