В Єгипті ведеться безпрецедентне полювання на журналістів

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" шокована подіями в Єгипті, де на журналістів влаштували справжнє полювання, і вимагає притягти владу до відповідальності, заявив генеральний секретар організації Жан-Франсуа Жуйяр.

За даними "Репортерів", щонайменше 26 журналістів зазнали нападів в Єгипті, 19 були арештовані або викрадені, троє зникли безвісти, один перебуває в комі.

"Напади, пограбування, незаконні арешти, самосуд... список порушень проти журналістів з боку прихильників президента (Хосні) Мубарака стає довшим з кожною годиною, і ці порушення абсолютно очевидно мають узгоджений і систематичний характер", - наводить текст поширеної у четвер увечері заяви РІА "Новости".

За словами Жуйяра, влада буквально нацькувала своїх прихильників на співробітників ЗМІ в "безпрецедентній кампанії, повної ненависті й насильства". "Це більше, ніж цензура. Йдеться про те, щоб позбутися всіх журналістів, які працюють на іноземні ЗМІ", - сказав генсек "Репортерів без кордонів".

Він зазначив, що ніде в Каїрі журналісти не можуть почуватися в безпеці. "За цією політикою можуть стояти тільки вищі представники уряду Єгипту. Ми закликаємо міжнародне співтовариство якнайшвидше зайняти сильну і одностайну позицію з цього питання, зробити належні висновки з подій кількох останніх днів і розглянути можливість санкцій", - сказав Жуйяр.