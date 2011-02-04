ГПУ порушила справу проти доньки глави Верховного суду

Генпрокуратура порушила кримінальну справу відносно молодшої дочки Василя Онопенка – Ірини Онопенко. Як стало відомо виданню "Коммерсантъ-Україна", 1 лютого в ГПУ звернувся громадянин В. П. Ксензенко із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності Ірини Онопенко і її чоловіка Володимира Котлярова за підозрою в шахрайстві.

Пані Онопенко і її чоловік підозрюються в тому, що вони не повернули позичені $300 тис., частина з яких нібито знадобилася Василю Онопенку "для вирішення якогось питання".

Журналістам видання вдалося ознайомитися з постановою про порушення справи. "У діях Котлярова В. А. і Онопенко І. У. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК (`шахрайство, здійснене за попередньою змовою групою осіб в особливо крупних розмірах`)", - мовиться в документі. Скоєння вказаного злочину підтверджується заявою пана Ксензенка, а також копіями договорів позики і розписок.

Людиною, яка позичала крупні суми і чиї ініціали відповідають ініціалам громадянина, який звернувся із заявою в ГПУ, може опинитися Валерій Петрович Ксензенко, власник Банку регіонального розвитку (з 3 грудня 2009 року установа знаходиться у стадії ліквідації). Пан Ксензенко відмовився прокоментувати інформацію, що була у розпорядженні видання. "Я зараз не зможу нічого прокоментувати – недавно вийшов з лікарні", - сказав він.

"Я знаю тільки те, що є договір позики і в Печерському суді є позов про повернення позики, але це звичайні цивільно-правові відносини", - у свою чергу заявив Василь Онопенко. Він підкреслив, що не має відношення до грошей, які нібито були позичені для нього. "Я тільки сьогодні дізнався, що вона (Ірина Онопенко) позичила у когось гроші, але це звичайна справа, коли бізнесмени один у одного позичають на певних умовах. Моя дочка повнолітня, живе самостійно, займається бізнесом, і якщо вона у когось позичила гроші і за якимись обставинами не повернула, то, звичайно, потрібно повертати. А якщо порушно справу, тоді, звичайно, є певний тиск і на мене", - вважає глава ВС. Він не захотів уточнити, кого підозрює в здійсненні тиску: "Не хочу ворожити на кавовій гущі". Слід зазначити, що в грудні 2010 року був затриманий колишній перший заступник міністра юстиції Євген Корнійчук, чоловік другої доньки пана Онопенка, Лади. Зараз його утримують у Лук’янівському СІЗО.