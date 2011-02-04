Влада Москви вперше дозволила опозиції провести «День Гніву»

Влада Москви вперше узгодила проведення «Дня Гніву», який відбудеться біля стін Кремля під гаслом «Час міняти владу!» 12 лютого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Оргкомітету «Дня Гніву».

«Увечері 3 лютого урядовці Уряду Москви повідомили організаторам акції «День Гніву», що московська влада узгодила проведення мітингу у самому центрі міста – на Театральній площі. Акція узгоджена вперше за останній рік - у 2010 році Уряд Москви 7 разів поспіль незаконно відмовляв в узгодженні «Дня Гніву», а самі акції було жорстко розігнано міліцією, - що можна розцінювати як серйозний успіх москвичів», - мовиться в повідомленні.

Організатори уточнюють, що «День Гніву» відбудеться у суботу 12 лютого о 14.00 на Театральній площі біля пам`ятника Карлу Марксу. Учасники «Дня Гніву» принесуть на площу «чорні мітки» (будь-який предмет чорного кольору) - як символ недовіри громадян до політики, що проводиться владою. Також організатори рекомендують учасникам акції приходити у чорному одязі і в чорних окулярах.

Водночас московська влада заборонила проведення ходи до будівлі Адміністрації Президента РФ на Старій площі, посилаючись на те, що учасники ходи створять перешкоди для руху автотранспорту. Проте учасники акції від своїх планів відмовлятися не має наміру, тому після закінчення мітингу вони хочуть в приватному порядку віднести свої вимоги і «чорні мітки» до Адміністрації Президента РФ.

До участі в акції будуть запрошені представники усіх опозиційних організацій Росії.

Основними вимогами акції будуть: реальне народовладдя і самоврядування, соціальна справедливість, ефективна міграційна політика, введення жорсткої відповідальності за використання праці нелегальних мігрантів, рівна оплата праці і соціальні гарантії, незалежно від національності і громадянства, а також розв’язання проблем російської столиці.