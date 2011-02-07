В Ірані заборонили іноземні страви в кулінарних телешоу

Керівники іранської державної радіо- і телемовної компанії наклали заборону для всіх телеканалів країни на показ в ефірі кулінарних передач, в яких розповідають про кухні інших країн, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на AP і місцевих ЗМІ.

Заборона, ймовірно, один із заходів, що їх останні роки вживає уряд Ірану задля підвищення патріотизму і національного духу серед громадян, зазначає агентство.

За даними державного новинного сайту jamejamonline.ir, у суботу ввечері заступник керівника державної радіо- і телевізійної мовної компанії Алі Дарабі (Ali Darabi) оголосив про цю заборону під час візиту на один з 30 державних телеканалів.

У деяких телепередачах в Ірані показуються рецепти кулінарного мистецтва зарубіжних країн. Піца, паста, гамбургери і хот-доги мають велику популярність в Ірані, а в Тегерані можна знайти багато ресторанів, які подають страви із західної і азіатської кухні, зазначає агентство.