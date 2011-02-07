Мін'юст легалізував об'єднання геїв, лесбіянок і бісексуалів

Міністерство юстиції України легалізувало всеукраїнську громадську організацію лесбіянок, геїв, бісексуалів і тренсгендерних людей (ЛГБТ).

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Всеукраїнської громадської організації «Гей-альянс Україна».

Основна мета діяльності «Ради ЛГБТ організацій України» полягає у сприянні досягненню в Україні "повної цивільної рівності для лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерних людей, протидії епідемії ВІЛ / СНІД, становленні політично і соціально активного ЛГБТ-співтовариства, задоволенні і захисті загальних інтересів членів організації".

Засновниками «Ради ЛГБТ організацій України» виступили чотири організації: Інформаційно-освітній центр «Жіноча Мережа», Всеукраїнська громадська організація «Гей-альянс Україна», Регіональний інформаційний і правозахисний Центр для геїв і лесбіянок «Наш світ» і Міжрегіональний центр ЛГБТ-досліджень «Донбас-СоцПроект».

Як зазначив виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Гей-альянс Україна» Тарас КАРАСІЙЧУК, на сьогодні в Україні органами юстиції зареєстровано 28 суспільних і благодійних об`єднань ЛГБТ. "До складу «Ради ЛГБТ організацій України» на даний момент входять 11 громадських організацій, і ми чекаємо, що до нас приєднаються всі українські організації ЛГБТ», - сказав він.

За словами голови координаційної ради Центру «Жіноча Мережа» Лайми ГЕЙДАР, історія створення «Ради ЛГБТ організацій України» бере початок у 2003 році. "Знадобилося сім років і маса зусиль для того, щоб наша ідея консолідації ЛГБТ-руху нарешті втілилася. Я вважаю, що це початок нової епохи в галузі становлення прав людини в нашій країні. Тепер адвокація прав, інтересів і потреб ЛГБТ, представництво ЛГБТ-співтовариства України перед органами державної влади і на міжнародному рівні відбуватиметься ефективніше», - вважає Л.ГЕЙДАР.