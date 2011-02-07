Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні для популяризації полікультурності організовує арт-подію «DiversARTy: мистецтво жити разом», що включатиме показ документальних фільмів, виставки живопису та фотографій, танцювальний виступ.

Героями стрічок є відомий український художник Акбар Хурасані, біженець з Афганістану, та учасник популярного танцювального ТВ-шоу в Україні «Танцюють всі» Ерік Ваків.

Документальні фільми будуть презентовані під час заходу «DiversARTy: мистецтво жити разом» 18-19 лютого 2011 року у Київському Центрі сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104).

На доповнення цих коротких стрічок Акбар Хурасані представить деякі свої картини живопису, а також картину, представлену у фільмі, що зображує його «Дві Батьківщини: Афганістан та Україну». Опісля Ерік Ваків виступить із танцювальним номером.

Під час заходу також можна буде ознайомитись із виставкою найкращих аматорських робіт з фотоконкурсу «Громадянин світу», проведеного Представництвом МОМ в Україні в мережі Facebook.

Арт-подія «DiversARTy: мистецтво жити разом» організована Представництвом МОМ в Україні для популяризації полікультурності та відзначення свята розмаїття в Україні.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся до пані Вікторії Макеєнко, за тел.: +38 044 201 64 94, +38 050 908 08 34, або за електронною адресою: makeenko@keycommunications.ua.