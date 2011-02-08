Онопенко не бачить підстав іти у відставку

Глава Верховного суду Василь Онопенко запевняє, що не має наміру подавати у відставку.

"В мене немає сьогодні підстав подавати у відставку, тому що Конституція, закон чітко передбачає, коли я можу подати у відставку", - повідомив він в ефірі телеканалу ICTV.

Онопенко визнав, що на нього наразі чиниться тиск: "Мені важко з точки зору психологічного тиску".

"Венеціанська комісія прямо сказала... І резолюція ПАРЄ, щоб повноваження Верховного суду відносили. І очевидно ті, хто бояться відновлення повноважень Верховного суду бояться в перспективі ось цього положення", - заявив він.

Глава Верховного суду заявив, що не може визнати, що кримінальна справа, порушена проти його доньки законно.

"Що визнати, що правильно порушена кримінальна справа? За те, що вона позичила два роки тому назад, в зв’язку з тим, що займалися бізнесом, 252 тисячі гривень і не віддала, хоча повинна була повернути цей борг. Я не знав за це. 31 січня з`явився позов зацікавленої особи до доньки. Я і про це взнав. З дружиною ми готові були повернути ці кошти", - заявив він.

"Але ж 1 лютого порушується кримінальна справа і робиться обшук", - додав Онопенко.

За його словами, в ході обшуку правоохоронним органам "все, що треба їм показали, нічого не забрали".

"Нічого там не знайшли. І до речі, працівники правоохоронних органів переді мною вибачалися, що вони вимушені були це робити", - уточнив глава Верховного суду.

Українська правда