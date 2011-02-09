Оніщук: зміни до Конституції заплутали строки повноважень міцевої влади

Президент Інституту правової політики, екс-міністр юстиції Микола ОНІЩУК вважає, що зміни до Конституції України не вирішили проблему строків проведення чергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів, що виникла у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ОНІЩУКА.

“Термін повноважень депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів, обраних за результатами виборів у жовтні 2010 року, становить 4 роки, оскільки на день проведення виборів вже набрали чинності рішення КСУ № 20-рп/2010 від 30 вересня 2010 року. А змінами до Конституції, внесеними Верховною Радою 1 лютого (набрали чинності 4 лютого 2011 року), визначено, що чергові місцеві вибори мають відбуватися в останню неділю жовтня 5-го року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах”, - зазначив М.ОНІЩУК.

При цьому експерт зауважив, що у розділі XV “Перехідні положення” врегульовано дати проведення чергових виборів до парламенту нинішньої каденції та чинного президента і не містять положень щодо дати проведення чергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів, обраних за результатами виборів у жовтні 2010 р.

“Добре відомо, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої сили. Таким чином, депутати нинішньої каденції отримали мандат від виборців на здійснення повноважень лише на 4-річний термін, тобто, відповідно до положень Конституції України, яка діяла на момент їх обрання. Це означає, що провести наступні чергові вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів в останню неділю жовтня 5-го року повноважень неможливо, оскільки вони не мають п`ятого року повноважень”, - наголосив М.ОНІЩУК.

Таким чином, за його словами, знову виникає чергова потреба внести зміни до Конституції, або ж, на гірший випадок - отримати роз`яснення Конституційного Суду.

“Ситуація, що склалася, свідчить про аномальність застосованого механізму внесення змін до Основного Закону у спосіб, не передбачений розділом XIII, - через рішення Конституційного Суду”, - зауважив екс-міністр юстиції.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Як повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, даним законом встановлюється 5-річний термін перебування на посадах Президента України, народних депутатів та депутатів місцевих органів самоврядування і голів місцевих органів влади.

Крім того, «заповнюється правова прогалина щодо строків припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, селищної та сільських рад, міського, селищного і сільського голови», - додав А.МАРТИНЮК.

За його словами, всі вони матимуть 5-річний термін повноважень «лише за умови обрання на чергових виборах».

«Всі, хто будуть обрані на позачергових виборах, все одно під час чергових виборів будуть переобиратися», - сказав він.

За словами віце-спікера, вибори до Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та голів місцевих рад проводитимуться в останню неділю жовтня 5-го року повноважень.

А.МАРТИНЮК підкреслив, що даним законом визначено дати чергових виборів народних депутатів України – остання неділя жовтня 2012 року та Президента України – остання неділя березня 2015 року.

3 лютого Президент підписав цей закон.