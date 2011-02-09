Верховний комісар ОБСЄ пообіцяв заступитися за українців у Росії

Верховний комісар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЕБЕК обіцяє висловити російської владі свою стурбованість стосовно систематичних порушень прав українців у Росії.

Як повідомляє прес-служба «Нашої України», про це йдеться у відповіді К.ВОЛЛЕБЕКА на звернення голови політичної ради партії «Наша Україна» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА стосовно систематичних порушень прав українців у Росії.

У своєму листі комісар ОБСЄ у справах нацменшин запевнив, що дуже уважно спостерігає за процесами із дотриманням прав української меншини у Російські Федерації і доводить свою стурбованість до російської влади.

«У 2009 році я провів дослідження освітньої ситуації з українською меншиною в Росії, що здійснювалося одночасно з дослідженням освітньої ситуації російської меншини в Україні. Рекомендації доповіді містять конкретні кроки для покращання доступу та якості багатомовної освіти для української етнічної громади, а також інших національних меншин. Я сподіваюся досягти подальшого зрушення у втіленні зазначених рекомендацій російськими освітніми властями у цьому році. Я також доніс висновки і рекомендації дослідження як до українського, так і російського урядів і закликав їх оприлюднити», - зазначається у листі К.ВОЛЛЕБЕКА.

Він запевнив В.НАЛИВАЙЧЕНКА, що безумовно бере до уваги всі питання, викладені у листі голови політради «Нашої України», і просить В.НАЛИВАЙЧЕНКА продовжувати інформувати його про відповідні процеси, пов’язані з правами української меншини в Російській Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня В.НАЛИВАЙЧЕНКО звернувся з листом до Верховного комісара Організації з безпеки і співробітництва в Європі у справах національних меншин К.ВОЛЛЕБЕКА, в якому закликав його звернути увагу на ситуацію, що склалась із порушенням прав української громади у Росії.

У листі він засвідчив виняткову стурбованість ситуацією, яка склалася із правами українців у Росії, навів конкретні приклади утисків, а також звернув увагу на необхідність дотримання Росією своїх міжнародних зобов’язань, закріплених міжнародними і двосторонніми українсько-російськими міждержавними угодами.