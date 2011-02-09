Вірменія чинила тиск на українського дипломата через Голодомор?

Влада Вірменії чинила тиск на українського дипломата, змушуючи його скасувати захід, присвячений пам`яті Голодомору 1932-33 років в Україні.

Як повідомляє "Російський репортер" з посиланням на Wikileaks, про це український посол у Вірменії нібито розповів американському дипломату.

За словами українського посла, даний захід планувалося провести 20 жовтня 2008 р., саме в цей день до Вірменії мав прибути російський Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ.

За словами українського посла, його було викликано до міністра закордонних справ Вірменії, де йому було недвозначно рекомендовано відмінити запланований захід, на що той відповів відмовою. Український посол також зазначив, що напередодні самого заходу - 19 жовтня, хтось проник в його апартаменти, його особисті речі розбиті і розламані, при цьому вкрадено було зовсім небагато. Український посол також сказав американському дипломату, що, на його думку, це була спроба його залякування перед запланованим заходом пам`яті Голодомору.

У свою чергу американський дипломат відзначає, що в даному випадку мова могла йти про звичайний бандитський напад.

Як відомо, раніше сайт WikiLeaks оприлюднив матеріали про те, що "Росія шантажувала президента Азербайджану Ільхама АЛІЄВА і намагалася змусити його не визнавати Голодомор геноцидом українського народу".

Згідно з документами, цю історію начебто розповів сам І.АЛІЄВ британському принцу Ендрю. "АЛІЄВ отримав документ від президента МЕДВЕДЄВА, в якому зазначено, що якщо Азербайджан визнає більшовицький штучний Голодомор в Україні "геноцидом" в ООН, то ви повинні забути про Нагірний Карабах взагалі", - йдеться у документі.