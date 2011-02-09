Співробітники одеської телекомпанії у самогубство гендиректора не вірять

За фактом смерті у власній квартирі на вулиці Посмітного в Одесі гендиректора і співзасновника телеканалу "Репортер" Володимира Красненка працівниками правоохоронних органів проводиться перевірка.

«На деякі запитання відповість судмедекспертиза. Чи був це суїцид, навіть якщо його знайшли в петлі, сказати відразу неможливо», - повідомив УНІАН начальник ЦГЗ УМВС України в області Віктор МІРОШНИЧЕНКО.

За словами дружини загиблого Наталії, тіло В.Красненка «було виявлене в закритій зсередини квартирі близько 11.30. Домробітниці, яка прийшла прибирати в його квартирі, ніхто не відчинив двері. Довелося викликати працівника служби, що займається відкриванням дверей».

Вона додала, що В.Красненко залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не винити в його смерті. Частина записки була написана російською, частина – англійською мовами.

Зараз криміналісти розглядають кілька версій смерті гендиректора. Вирішується питання про порушення кримінальної справи, уточнили в ЦГЗ.

Тим часом, співробітники телекомпанії «Репортер» у самогубство В.Красненка не вірять, відгукуючись про нього як про життєрадісну і веселу людину, котра вміла підтримувати творчий мікроклімат у колективі журналістів. Він володів кількома іноземними мовами, добре грав на гітарі. В.Красненко був одним із співзасновників телеканалу «Репортер», який веде мовлення на 31-й дециметровій частоті. Раніше цей телеканал належав Сергію КІВАЛОВУ.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому, 5 січня, був розстріляний біля свого будинку президент промислово-будівельної групи «Інтобуд», колишній кандидат на посаду мера Одеси 41-річний Олександр Коробчинський, що фінансував телекомпанію «Репортер» та однойменне інформагентство. Встановити, чи є зв`язок між цими двома смертями, належить правоохоронним органам.