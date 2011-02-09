Міліція: тяжку травму голови редактор вінницької газети міг отримати сам

Головний редактор вінницького тижневика «Незалежний кур’єр» Сергій РИБАЧЕНКО, який потрапив до лікарні з тяжкою травмою голови, прийшов до тями, але лікарі реанімації констатують важкий стан та не допускають до журналіста навіть представників міліції.

Про це повідомив заступник начальника Вінницької обласної міліції, начальник штабу Микола ЗАГОРУЛЬКО, повідомляє місцевий сайт vn.20minut.ua.

Видання нагадує, що головного редактора газети «Незалежний кур’єр» вночі 2 лютого у непритомному стані швидкою привезли до лікарні. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму. С.РИБАЧЕНКА знайшов невідомий поблизу будинку на проспекті Космонавтів.

У правоохоронців поки що немає підстав вважати, що це було побиття. Як говорить заступник начальника обласної міліції М.ЗАГОРУЛЬКО, «можливо, він упав сам, ми не виключаємо й цього. Є медична довідка, що він потрапив у лікарню не зовсім у тверезому стані. Але й не виключаємо, що він став жертвою з боку невстановлених осіб. Я дуже не хотів би пов’язувати цей факт з його професійною діяльністю. Це ще треба розслідувати».

За його словами, нині С.РИБАЧЕНКО вже при свідомості. Однак, лікарі реанімації констатують важкий стан та не допускають до журналіста навіть представників міліції.

«Окрім жестів головою, говорити він ще не може. Сподіваємося, що з ним усе буде добре і він нам сам усе розкаже. Травма важка, від тупого удару, немає ніяких колотих чи різаних ран. Таку травму можливо отримати й при падінні. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтею 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», - говорить М.ЗАГОРУЛЬКО.

Міліціонер розповів, що в ту ніч С.РИБАЧЕНКО допізна був на заходах на честь річниці міського палацу мистецтв "Зоря". Потім йому дружина викликала таксі, яким він доїхав звідти до кінотеатру «Мир». Вийшов на перехресті проспекту Космонавтів та Келецької. «Сказав таксистові, щоб його не підвозив далі та вийшов. Прямував вниз вулицею Космонавтів. Це було десь о пів на другу ночі. Там цілодобово працюють кіоски. Чи заходив він туди, невідомо. Тривають оперативні заходи. Не виключаємо, що він міг зайти щось купити та привернув до себе чиюсь увагу», - розповів М.ЗАГОРУЛЬКО, зауваживши, що міліція знайшла місце, де він упав.

Міліціонери також не можуть стверджувати, що С.РИБАЧЕНКА обікрали. «Сказати, що у нього щось пропало, поки що також не можемо. Ще не в повній мірі розпитали дружину щодо телефону - тож не знаємо, де він. Кажуть, що у нього в той вечір бачили іноземні монети. Теж не знаємо, що з ними, - каже правоохоронець. - Поки що - це просто людське горе. Потрібно, щоб людина одужала, а ми будемо проводити розслідування».

В редакції газети відмовилися коментувати пригоду, яка трапилась з їх редактором. Утримується від контактів із пресою і дружина потерпілого.