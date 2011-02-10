У київській міліції помер затриманий

Учора у Святошинському районному відділі міліції Києва помер 48-річний чоловік, затриманий за підозрою у скоєнні вбивства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 9 лютого, спецлінією «102» надійшло повідомлення про те, що в одному будинку Святошинського району на сходах між поверхами виявлено тіло чоловіка. Ним виявився 49-річний киянин. На його тілі були сліди насильницької смерті.

За даними ДЗГ, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Розпочалося відпрацювання. Розшуковий собака привів правоохоронців до однієї з квартир будинку, до якої також вели сліди крові.

Сусідом потерпілого виявився 48-річний чоловік, який на той час перебував у своїй квартирі. Працівники міліції вилучили у його квартирі ніж зі слідами крові та особисті речі, на яких також була кров. Чоловік був у стані сильного алкогольного сп’яніння і практично не розумів, що відбувається.

Підозрюваного правоохоронці доставили до райвідділу міліції. Протверезівши, чоловік почав усвідомлювати скоєне. В якийсь момент йому стало зле. Працівники міліції викликали карету швидкої допомоги. Чоловіку було надано невідкладну медичну допомогу. "Але серце підозрюваного не витримало і він помер прямо у райвідділку. За цим фактом призначено та проводиться службове розслідування", - зазначили в МВС.