Круглий стіл "Рівень використання правових можливостей населенням України: доступність та ефективність правових послуг, що надаються"

22 лютого 2011 року о 10.00 у Києві у конференц-залі готелю “Воздвиженський” за адресою: вул. Воздвиженська 60, відбудеться круглий стіл «Виявлення правових потреб населення України», проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень у 2010 році. Соціологічне опитування проведене за ініціативи Програми “Верховенство права” Міжнародного Фонду “Відродження” та за підтримки Правової Ініціативи Відкритого Суспільства (Будапешт) в рамках реалізації проекту “Посилення правових можливостей бідних верств населення”.

В основу обговорення покладено соціологічне дослідження «Соціологічне дослідження «Рівень використання правових можливостей населенням України: доступність та ефективність правових послуг, що надаються»”, яке було проведено Харківським інститутом соціальних досліджень у 2010 році. В ході дослідження було опитано 2500 респондентів у п’яти регіонах України: Київській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях, проведено фокус – групи із адвокатами центрів громадського захисту та їх клієнтами.

Рішення проблем, із якими стикаються мешканці країни і які вимагають юридичного втручання, мають власну ціну. Так, оцінюючи вартість власної юридичної проблеми, респонденти відмітили втрачений прибуток у вигляді збитків, які пов’язані із втратою робочого часу або роботою взагалі, а також зіпсованою репутацією (37%). На другому місці за значимістю йдуть втрати, пов’язані із здоров’ям (24%). Це витрати на лікування, медичні огляди, аналізи, консультації тощо. П’ята частина респондентів (20%) була вимушена сплачувати проїзд у транспорті при вирішенні проблем, які виникли. На професійні послуги фахівців витратилися 15% респондентів, ще 14% опитаних довелося сплачувати мито у судах, отримання довідок та різноманітні квитанції.

Результати опитування демонструють, що найбільш ефективний, на думку респондентів, метод вирішення юридичних проблем – це домагатися вирішення через суд. На це вказали 33, 4 % опитаних. У той самий час, варто підкреслити, що думка про роботу судів в українців досить суперечливе. Українці не довіряють судам, хоча вважають, що використання суддів – ефективно. Дослідження виявило істотний скепсіс, по відношенню до цього інституту, який накопичився у суспільстві. Так, 42, 8 % опитаних не вірять, що суд прийняв би справедливе рішення по відношенню до них, а 44, 8 % не вважають, що суди відігрівають істотну роль у захисті прав громадян України. 83, 3 % респондентов вважають, що на рішення судів впливають достаток й заможніші завжди матимуть перевагу. Такі дані доповнюються ще тим, що у якості найбільш розповсюдженого в Україні методу вирішення юридичних проблем опитані виокремили дії в обхід закону (хабарі, загрози, зв’язки). На розповсюдженість цього методу вказали 42,6 % опитаних.

Серед ключових ідей круглого столу - визнання нездатності існуючої правової системи ефективно допомогти простому, «пересічному» її клієнту - громадянину, який часто-густо залишається сам-на-сам із проблемою юридичного характеру, не вирішення якої значно погіршує його життя.