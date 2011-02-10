Міліціонерів з відділу, де помер затриманий, відсторонили від роботи

Начальник Київської міліції Олексій КРИКУН відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво Святошинського райвідділу міліції Києва, де помер затриманий за підозрою у скоєнні вбивства громадянин. Також від виконання службових обов’язків відсторонено співробітників, що здійснювали допит затриманого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві Володимир ПОЛІЩУК.

За його словами, вчора вранці надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків Святошинського району столиці на сходах між поверхами виявлено тіло вбитого чоловіка, а згодом правоохоронцями було затримано підозрюваного у вчиненні цього злочину, який проживав в цьому ж під’їзді, та доставлено до райуправління міліції.

За словами В.ПОЛІЩУКА, під час документування пояснень людині раптово стало зле, через що співробітники міліції викликали «швидку», яка прибула до райуправління за 10-11 хвилин. Медики негайно розпочали реанімаційні дії, застосувавши масаж серця та введення в серцевий м’яз відповідних ліків, але врятувати життя людини не змогли.

За попередніми висновками лікарів, причиною смерті затриманого стала гостра коронарна серцева недостатність.

Водночас, судово-медична експертиза, яка ще триває, показала, що у померлого у райуправлінні 61-річного киянина є тупа травма живота, порізи на руках. Крім того, ця людина хворіла на цироз печінки.

Як зазначив начальник ЦГЗ, опитування сусідів померлого засвідчило, що він регулярно вживав алкоголь, в його однокімнатній квартирі періодично спалахували скандали та бійки. Також свідки показали, що у ніч з 8 на 9 лютого в квартирі власника були чутні вигуки та галас.

У свою чергу, відповідаючи на запитання журналістів, начальник Святошинського РУ Юрій ГЛАДИК заперечив, що під час допиту та затримання до підозрюваного застосовувалася фізична сила з боку працівників міліції.

Його затримували працівники ППС, поводив він себе не агресивно і під час затримання, і під час допиту. Фізичної сили до нього ніхто не застосовував.

Наразі, до перевірки обставин смерті людини залучені співробітники Служби внутрішньої безпеки міліції, інспекція з особового складу та прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 лютого, у Святошинському райвідділі міліції Києва помер чоловік, затриманий за підозрою у скоєнні вбивства.