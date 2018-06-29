Коли лелека не в радість

Парламентарі виступають за гендерну рівність: їм закортіло зрівняти права матерів та батьків. Тепер депутати хочуть дозволити батьку забирати новонародженого, якщо від нього відмовилася мати. Щоправда, норма стосуватиметься лише цивільних шлюбів. Раніше Сімейний кодекс такого обов`язку для батька не передбачав. Законотворці переконані:, що таким чином вони полегшать життя тим батькам, які хочуть забрати маля, а от несумлінних – ніхто не каратиме і не змушуватиме забирати своє чадо.

У відділенні для відмовників у столичній клінічній лікарні № 10 – сьогодні 6 маленьких пацієнтів. Сюди їх привозять з усієї столиці, коли мати лишають дітей у пологовому або у будь-який лікарні - після обстеження на інфекційні захворювання. Завідуюча відділенням виходжування дітей позбавлених батьківського піклування Олена Трєбухіна розповідає: «Це може бути і у два, і в три місяці - якщо дитина була недоношена, вони тут до4-5, максимум - 6 місяців. Це якщо дитина дуже хвора. Інакше - вони переводяться до будинку дитини».

Їм дають імена сторонні люди, вони сплять у ліжках, куплених не за батьківські, а спонсорські гроші, бавиться з ними лише медперсонал. Тут виходжують дітей, яких батьки позбавили свого піклування. Одна третина – здорові. І за такими зазвичай черга на всиновлення, а от решта дітей – здебільшого з неврологічними відхиленнями. Такі, як правило, звідси потрапляють до дитячих будинків. Але тут пам`ятають історії, коли матері поверталися сюди за своїми дітьми. Завідуюча відділенням у цій лікарні працює 16 років. Жінка пригадує випадок, коли і батько розшукав рідну дитину: «Був один випадок, коли мама збрехала татові, що дитина померла, але він дізнався, що це неправда. Був дуже активний, розшукав дитину, взяв її в свою родину, але займається нею лише він та його мати. А мати дитини лишилася байдужою, чоловік же сказав - я свою дитину ніколи не кину», - каже Олена Трєбухіна .

Юридично процедура відмови від немовляти нескладна: мати лишає її в пологовому (в неї є на це право), батька ж ніхто не розшукує. Протягом п’яти днів - двох тижнів дитину переводять до іншої лікарні. І там вона перебуває, допоки необхідний догляд лікарів. Як розповів начальник Служби у справах неповнолітніх Микола Кулеба, звідси мати ще може забрати дитину додому, адже на роздуми закон дає їй два місяці.

«Через два місяці виникають правові підстави дати нотаріальну згоду на всиновлення дитини. Зберігається право за жінкою, яка народила, повернутись і забрати в сім`ю. Якщо ж вона не приходить, соціальні служби повинні розшукати її та попросити написати згоду на всиновлення», - каже Кулеба.

При цьому, якщо дитина позашлюбна, думкою батька ніхто не цікавиться, але тільки до внесення змін у Сімейний Кодекс, обіцяють законотворчі. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України (щодо обов’язку батька забрати дитину з пологового будинку)». Зміни хочуть прийняти за спрощеною процедурою - якнайскоріше. Коли їх ухвалять, батька дитини розшукуватимуть: знову ж таки за умови, якщо матір записала його у свідоцтві про народження. Але якщо від дитини батько відмовиться, то його не каратимуть, оскільки закон не примушує ані матір, ані батька лишати собі дитину. Для чого ж тоді зміни — пояснив один з ініціаторів змін до закону народний депутат Юрій Мірошниченко: «Санкції як такої непередбачено, але сама правова оцінка тієї ситуації, коли мати не забрала - не виконала свій обов`язок, - але і батько має такий самий обов`язок перед дитиною і якщо він до цього готовий, усвідомлює цей обов`язок - у нього є підстави забрати».

У громадській організації батьків-одинаків ініціативі депутатів здивовані. У цьому об’єднанні батьки від дітей ніколи не відмовлялися: тут навпаки – за власних чад борються. І голова організації, і її члени переконані, що закон дійсно потрібно змінювати, але не так. Варто передусім змінити систему виплат на дитину, а не примушували забирати новонароджених. «Якби держава робила б все можливе, щоб допомогти батькові дійсно виховувати дітей: щоб були оці виплати - дитячі гроші, а не оці одноразові - тоді б не треба було нікого примушувати», - каже голова об`єднання "Батьків-одинаків України" Олександр Мазур.

І лікарі, і працівники соціальних служб стверджують, що кількість дітей, від яких відмовляються, суттєво зменшилася за останні десять років. Скажімо, у 2000 році тільки у столичному відділенні було 100 відмовників, а 2010 - лише 42. Втім, це далеко не завжди позитивна тенденція, зітхають лікарі: часто матері народжують дітей, щоб отримати на них матеріальну допомогу. Є випадки, коли після виплат жінка лишає дитину.

Аби матері не кидали своїх дітей будь-де, у столиці відкрили анонімний пункт прийому немовлят, від яких хочуть відмовитися матері. Зовні звичайне вікно, а всередині спеціальна коробка для дитини, матрацик для сповивання та радіоняня. Вікно відкривається поворотом ручки, поруч – дзвінок, на який може натиснути жінка, яка залишає дитину. Так лікарі дізнаються про нового пацієнта. Його відразу оглянуть, покладуть у спеціальне місце з обігрівачем та сумішшю для годування.

Завідуюча відділенням виходжування дітей позбавлених батьківського піклування Олена Трєбухіна переконана: «Це — вихід із ситуації, аби мами, які в складному становищі і не можуть з якихось причин виховувати та доглядати дитину, не кидали дітей на лавицях, на вокзалах, у туалетах, а принесли і поклали до цього вікна — і держава потурбується про дитину».

Подібні "вікна" вже діють у Львові, Тернополі та Вінниці. Перевага такого пункту прийому немовлят у тому, що матір, яка залишила малюка, не шукатиме міліція, адже вона кинула дитину в безпечному місці. В іншому разі їй загрожує 2 роки в`язниці.

Катерина Бессарабова