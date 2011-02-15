В OSW вважають передчасним говорити про "путінізацію" України

Нинішня влада в Україні на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ допускає у боротьбі з опозицією порушення демократичних стандартів, але на сьогодні ще немає підстав говорити про „путінізацію” держави.

Про це йдеться в аналізі Центру східних досліджень (OSW, Варшава), який має у своєму розпорядженні УНІАН.

„Зараз немає підстав, аби говорити про „путінізацію” українського політичного життя чи про вибір „білоруської дороги”, - відзначив експерт Тадеуш ОЛЬШАНСЬКИЙ.

На його думку, дії влади, яка була обрана у демократичний спосіб, вписуються в загальноприйняті в Україні правила політичної гри.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ назвав правдоподібними корупційні звинувачення на адресу колишніх урядовців, в тому числі колишнього прем’єр-міністра та лідера опозиційної партії Юлії ТИМОШЕНКО, через широке розповсюдження корупції в Україні загалом.

Водночас аналітик звернув увагу, що в рамках широко рекламованої боротьби з корупцією арештовуються головним чином представники опозиції, а не, наприклад, чиновники, які сприяли передачі у власність нинішньому Президенту В.ЯНУКОВИЧУ державної резиденції „Межигір’я”.

Експерт також відзначив, що влада обережно підходить до акцій протесту та притягнення до відповідальності за корупцію чиновників.

„(...) міліція веде себе досить стримано по відношенню до вуличних акцій протесту, а дії влади до опозиції зводяться до зловживання тимчасовим затриманням, прослуховуваннями тощо. Важко, однак, говорити про переслідування”, - написав аналітик.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ також зауважив, що владі вдалося використати на свою користь розчарування українців від керування державою „помаранчевою командою”, оживити серед них асоціації дев’яностих років „непевності та страху через демократію”, пропонуючи, натомість, „прагматизм та ефективність”.

„Водночас найважливішим видається те, що політичні групи, які тримають владу в Україну, відчули себе безкарними, що може привести до інтенсифікації дій задля обмеження демократичних механізмів”, - резюмував аналітик.