Кабмін погоджується доопрацювати Трудовий та Житловий кодекси

Кабінет міністрів України підтримує пропозицію Верховної Ради щодо відтермінування розгляду в парламенті проектів Трудового та Житлового кодексів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради в парламенті заявив перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«Ми підтримуємо підхід парламенту щодо проекту Трудового та Житлового кодексів», - сказав він.

За словами А.КЛЮЄВА, Кабінет міністрів доопрацює дані проекти документів, оскільки існує багато зауважень до них. «А ми зацікавлені, що рішення було збалансоване», - сказав А.КЛЮЄВ.