Виші МВС можуть закрити для жінок

У жіночому правозахисному центрі «Ла Страда-Україна» заявляють – уряд видав дискримінаційне розпорядження, через що цього року до вищих навчальних закладів МВС не зможуть вступати дівчата.



Співробітники центру «Ла Страда-Україна» стверджують, що 2011-го року жінки фактично позбавлені можливості вступати до вищих навчальних закладів міністерства внутрішніх справ України. Це суперечить конституції, низці законів, а також міжнародним зобов`язанням України в галузі прав людини, наголошують правозахисники.

У розмові з Deutsche Welle представники центру «Ла Страда-Україна» пояснили, що йдеться про розпорядження кабінету міністрів щодо «проведення експерименту з підготовки фахівців для міністерства внутрішніх справ». В ньому пропонується навчати фахівців за схемою «курсант – військовослужбовець – курсант».

Як зауважують правозахисники, висновок про гендерну дискримінаційність обмеження витікає із норм Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу». У цьому законі прописано, що «на строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі».

Центр «Ла Страда» просить скасувати документ. Листи з відповідними зверненнями правозахисники спрямували до адміністрації президента та урядовців.

Ініціативу «Ла Стради» підтримує й західноукраїнський центр «Жіночі перспективи». Заступниця голови організації й керівниця проекту «Права працюючих жінок» Марта Чумало в розмові з Deutsche Welle прогнозує: «Зменшення кількості жінок в МВС призведе до погіршення умов праці міліціонерів, збільшення випадків ‚нестатутних’ відносин, зменшення соціального захисту».

Якщо цей експеримент триватиме кілька років та, зважаючи на плинність кадрів, яка спостерігається зараз, можна передбачити, що жінок в МВС стане значно менше, застерігає Чумало. При цьому, на думку правозахисників, складно навіть уявити без жінок такі сфер як роботу з малолітніми правопорушниками та потерпілими від сімейного насильства.

Однак соціолог, експерт з гендерних питань Тетяна Бурейчак вважає, що тривоги правозахисниць перебільшені. «Обов’язкова служба в армії та навчання в закладах вищої освіти з підготовки фахівців для міністерства внутрішніх справ – це очевидно нетотожні речі. Якщо фах отримує назву ‚військовослужбовець-курсант’ навряд чи це означає, що йдеться про те, що жінок відрізають від отримання освіти в цій сфері», - сказала Бурейчак у розмові з Deutsche Welle.