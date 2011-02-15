21 лютого 2011 року громадська організація «Інститут Медіа Права» спільно з Українським незалежним центром політичних досліджень та Творчим об’єднанням «ТОРО» проведе круглий стіл на тему «Проблеми правого регулювання і практики проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади».

Ряд об’єднань громадян вже провели свої громадські експертизи і досягли реалізації своїх суспільно корисних ініціатив органами влади. Вони поділяться своїм досвідом під час круглого столу. Серед основних доповідачів - Тарас Шевченко (директор громадської організації «Інститут Медіа Права»), Максим Лациба, (керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень), Олексій Хмара (президент творчого об’єднання «TOPO»).

Для участі у круглому столі організатори просять заповнити анкету та надіслати її на адресу info@medialaw.kiev.ua або факсом (044) 284-61-64. У разі надходження великої кількості анкет організатори проведуть конкурс на участь у круглому столі. Переваги матимуть особи, які надішлють анкети раніше.

Організатори круглого столу відшкодовують запрошеним учасникам із регіонів витрати за проїзд до м. Києва (поїзд, купейне місце).

Початок реєстрації та вітальна кава для учасників заходу - 21 лютого 2011 року о 9.30; початок роботи круглого столу – 10.00, закінчення – 17.00.

Із будь-яких питань стосовно круглого столу звертайтеся, будь ласка, за телефоном (044) 284-61-64 або електронною поштою (info@medialaw.kiev.ua).