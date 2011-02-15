Мусульманам дозволили будувати головну кримську мечеть, де вони хочуть

Міська рада Сімферополя дозволила Духовному управлінню мусульман Криму будувати головну мечеть мусульман регіону на тому місці, де вони хотіли - на вулиці Ялтинській, дозволивши розробляти проект землеустрою з відведення під неї ділянки площею 2,7 гектара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму, це рішення підтримали 71 із 72 зареєстрованих депутатів міськради на сесії у вівторок, на якій був присутній прем`єр Криму Василь ДЖАРТИ.

У травні 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав указ, в якому доручив Раді міністрів Криму «сприяти вирішенню питання будівництва мечеті».

«Питання будівництва Соборної мечеті заполітизоване і цьому необхідно покласти край. Це питання довго обговорювали, забороняли, але ніхто, за великим рахунком, не пояснив, чому міська рада минулих скликань була проти виділення землі. Всі жителі Криму мають право на свою культуру, своє віросповідання. Політизувати це питання не варто», - сказав В.ДЖАРТИ.

Як повідомляв УНІАН, Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) спочатку планувало збудувати головний храм кримських мусульман у сімферопольському парку «Салгирка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть по вулиці Ялтинській, 22, в районі об`їзної траси.

Сімферопольська міськрада в 2004 році погодила з ДУМК місцерозташування ділянки в 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведенню землі в оренду. Проте пізніше відмовила у землевідведенні.

Депутати в 2008 році рекомендували управлінню мусульман будувати мечеть на ділянці в 2,7 га по вулиці Лугоій, 6 і надали статус лісопаркової зони земділянці по вулиці Ялтинській. Міськрада пояснювала відмову виділити ділянку на Ялтинській його знаходженням у лісо-парковій зоні.

Вищий госпсуд України в січні 2011 року підтвердив право мусульман будувати мечеть на ділянці по вулиці Ялтинській.