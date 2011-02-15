Зятя Онопенка випустили під підписку про невиїзд
19:24, 15 лютого 2011Права людини
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Генеральна прокуратура Україна сьогодні змінила міру запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд екс-першому заступнику міністра юстиції України Євгену КОРНІЙЧУКУ.
Про це УНІАН повідомив його адвокат Ігор ФОМІН.
При цьому він зауважив, що сьогодні він та його підзахисний завершили ознайомлення з матеріалами справи.
Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).
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