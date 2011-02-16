Чи достатньо в громадянки Зайцевої освіченості, аби розробляти "Концепцію мовної освіти"?

Керівниця Центру оцінювання якості знань курирує процес, у якому мало розбирається... Але дає “нищівні” оцінки журналістам...

Новий керівник Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева сумнівається у здатності журналістів осилити "мовну концепцію", яку вона готує. У відповідь на прохання тележурналістки дозволити представникам ЗМІ бути присутніми на засіданні робочої групи з підготовки проекту Концепції мовної освіти, не втручаючись у робочий процес, Зайцева заявила, що над проектом концепції працюють професори й доктори наук, і поцікавилась у журналістки, чи впевнена вона, що рівень її освіти дозволить зрозуміти те, що відбувається.

То, може, журналістів не варто пускати на засідання Кабміну й сесії Верховної Ради – там же суцільні доктори наук нині засідають?

Сама пані Зайцева членом робочої групи не є, але, зізнається, що за дорученням міністра курує процес підготовки проекту концепції. Цікаво, на якій підставі екс-заступниця Табачника “курує процес”, якщо вона офіційно керує Українським центром оцінювання якості освіти, у якому сьогодні за графіком має йти активна підготовка до тестування?

Можна було б припустити, що Табачник назначив її “смотрящей” у робочу групу як філолога, “доктора наук”. Але пані Зайцева навчалася в аспірантурі й докторантурі в Росії, тож її знання (якщо вони, є, у чому ми дуже сумніваємося) можуть знадобитися хіба що в розробці мовних концепцій сусідньої держави.

А до російської мови уродженка Мурманської області (РФ), керівник департаменту освіти громадської організації «Луганський обласний російський центр» ця пані відчуває особливий пієтет.

Улітку на відкритті фестивалю “Велике російське слово в Ялті” тоді ще в статусі заступниці Табачника пані Зайцева заявила, що захисникам російської мови “заспокоюватися рано”, оскільки на них чекають “серйозні випробування”.

"За ці п’ять років сформувалося покоління, багато представників якого не поділяють тих цінностей, про які ми з вами тут говоримо. На жаль, ми багато втратили за цей час, тому ми маємо докласти немало зусиль для того, щоб втілити в життя домовленості двох міністрів освіти – українського и російського, підписані 17 травня (йдеться про «Угоду між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки РФ про першочергові заходи з розвитку науково-освітнього співробітництва на 2010-2012 роки». – Авт.). і, звісно, на нас чекає серйозна планомірна і складна робота", – заявила Зайцева.

Або ще декілька цитат нинішнього директора УЦОЯО:

“Надання російській мові статусу другої державної найбільшою мірою відіб’є реальну мовну ситуацію в країні, особливо в східній і південній частині. Штучне вилучення російської мови з усіх комунікативних сфер, приміром, у школі, уже призвело до колосальної безграмотності, передусім в українській мові... А якщо в родині спілкуються російською, дитина в школі опиняється в стресовій ситуації. Дослідження психологів різних країн показали: під час переведення навчання на нерідну мову інтелектуальний потенціал середньостатистичного школяра знижується на 45-55%».

“Україна – країна реальної двомовності. Тільки я не можу зрозуміти нашу державу, яка діє собі у збиток. Наприклад, навіщо Міністерству освіти і науки знадобилося приймати рішення про навчання іноземних студентів тільки українською мовою... Російська мова є однією з мов міжнародного спілкування, на ній видано набагато більше наукової літератури, ніж українською. Відповідно, при виборі для навчання російської мови якість отриманої освіти значно вища. А з деяких країн, наприклад, з Китаю чи Монголії, люди приїжджають вступати у наші вузи, вже володіючи нашою (російською. – Авт.) мовою, бажаючи її вдосконалювати”.

“Підручники майже всі українською, екзамени – теж, тестування для випускників – тільки “на мові”. Крекчемо, але виконуємо”

Сьогодні в Зайцевої більше немає приводу кректати. Нині ця пані тішиться скасуванням ЗНО виключно українською мовою і відновленням роботи секції російської мови і літератури Малої Академії наук з наступного навчального року.

Одним з перших кроків Зайцевої на посаді заступника міністра сталознищення патріотичного виховання. «Що стосується виховання – а це сфера, яку мені доручив курирувати міністр, то там був пункт про організацію роботи з національно-патріотичного виховання. Я це викреслила, це замінено на всі напрями виховання, а термін «національно-патріотичне» взагалі вилучено», – хвалилася на конференції «Українська і російська мови в Україні – перспективи двомовності» чиновниця.

У міністерстві Зайцева також опікувалася професійно-технічною освітою. Оптимізація ПТУ відбувалася таким чином: до вузів приєднуються заклади профтехосвіти, що мають достатні площі, будівлі та матеріально-технічну базу і які фактично втрачаються для створення інноваційних центрів профтехосвіти. Наприклад, з трьох столичних ПТНЗ в Міносвіти зробили одне – Київське регіональне вище професійне училище будівництва, а нині будівлю одного з ліквідованих профтехучилища міністерство використовує для власних потреб. У якому стані “в рік освіти і інформаційного суспільства” перебуває профтехосвіта – ні для кого не секрет.

Тож “плідно” попрацювавши на посаді заступниці міністра, Зайцева взялася за ЗНО. Чи впевнена вона, що рівень її освіти дозволить їй на відповідному рівні провести зовнішнє незалежне оцінювання в 2011 році?..

Дуже сумніваємося.

До речі, російськомовні ж опоненти Ірини Павлівни відзначають, що «профессор кафедры русского языкознания» Зайцева “російської мови не знає взагалі”. Але це інша тема.

Анна Ященко