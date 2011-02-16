Фотоконкурс "Зображення Європи без дискримінації"

В Європі, зокрема і в Україні, стартує Європейський Фотоконкурс Amnesty International проти дискримінації. Метою заходу є мобілізація людей, щоб вони продемонстрували ідеальне та справедливе суспільство у креативній та винахідливій формі. До участі у конкурсі запрошуються особи, старше 14 років, які проживають у Європі, окрім професійних фотографів.

«Давайте знайдемо зображення, що долають упередження та стереотипи, пропагують розмаїття. Кожен в Європі може допомогти нам змінити негативне суспільне ставлення, яке породжує дискримінацію. Давайте передавати один одному позитивне посилання», - сказав Ніколас Бегер, директор Європейського офісу Amnesty International.

Фотографії для участі у конкурсі можуть бути надіслані до 31 березня 2011 року. 12 найкращих фотографій будуть використані для календаря, який буде розроблений в рамках кампанії «Подолаємо дискримінацію в Європі». Трьох переможців буде запрошено на церемонію нагородження до м. Брюссель (Бельгія). Усі інші деталі фотоконкурсу на www.amnesty.org.ua

В Україні Фотоконкурс пройде в два етапи: спочатку журі обере трьох переможців, яких буде запрошено на церемонію нагородження до Києва, а також їх роботи будуть надіслані для участі у другому етапі конкурсу до Брюсселю.

Склад українського журі, які обиратимуть три найкращі українські фотографії для подальшої участі у Фотоконкурсі:

Сніжана Єгорова, популярна ведуча та актриса, мама чотирьох дітей. Жінка з активною громадянською позицією.

Олександр Ляпін, куратор, фотограф, журналіст, головній редактор сайту foto.ua, головний редактор журналу "Символ", автор фотопроектів "Український лікувальник", "Велком Ту Київ", "Зїдене місто" та інших. Автор біля 500 статей про фотографію. Член Національної Спілки Фотохудожників України.

Святослав Шеремет, в. о. президента Гей-форуму України, секретар Ради ЛГБТ – організацій України.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном (044) 272 28 42, офіс Amnesty International в Україні.