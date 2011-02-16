Луценка лишили за гратами

Печерський районний суд Києва подовжив термін тримання колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити з того, що Ю.ЛУЦЕНКА, якого було доставлено до зали судових засідань, вивезли після закінчення судового засідання у спецавтомобілі в супроводі патрульного джипу спецпідрозділу МВС «Беркут».

Водночас, суд заборонив представникам ЗМІ (навіть тим, які були без фото-, відеоапаратури) бути присутніми у залі засідань під час оголошення рішення.

У свою чергу, після завершення судового засідання слідчий Генеральної прокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО на питання журналістів, яке рішення прийняв суд, з посмішкою відповів: «Законне».

Також слід зазначити, що на судовому засіданні був відсутній адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН. У телефонній розмові з кореспондентом УНІАН він зазначив, що лише за 10-15 хвилин дізнався від представників Генпрокуратури про те, що сьогодні о 12.00 має розпочатися судове засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА. «Я фізично не встиг би на нього», - сказав адвокат.

Водночас, у прес-службі Генеральної прокуратури з цього приводу наразі не надають будь-якої інформації та коментарів.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві.

Ю.ЛУЦЕНКУ було висунуте звинувачення у здійсненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ висунуто звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, із справи про отруєння В.ЮЩЕНКА виділено окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу, і Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено звинувачення за ст. 364 ч.3 Кримінального кодексу України.

Ю.ЛУЦЕНКА утримують у Лук‘янівському СІЗО.

26 січня І.ФОМІН повідомив, що Генеральна прокуратура порушила ще одну кримінальну справу стосовно екс-міністра внутрішніх справ України у зв`язку з нецільовим використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2009 році.

Всі три справи об’єднані в одну, матеріали справи становлять 48 томів.

Із 31 січня Ю.ЛУЦЕНКО разом з адвокатом почали ознайомлюватися з матеріалами справи.