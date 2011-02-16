У Херсоні міліціонерів перевірятимуть на детекторі брехні

Керівництво міліції Херсонської області ввело перевірку підлеглих на детекторі брехні.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, про це заявив начальник облуправління міліції, генерал-майор Валерій ЛИТВИН на нараді з керівниками служб і підрозділів правоохоронних органів регіону.

Зокрема, він розпорядився, аби кожний оперативник за власною згодою проходив тестування на поліграфі (детекторі брехні).

Також В.ЛИТВИН наказав начальникам міських, районних і галузевих відділів УМВС забезпечити належний контроль за роботою підлеглих.

За даними джерела в облуправлінні МВС, таке рішення обласного міліційного керівництва пов`язане з нещодавнім випадком затримання співробітниками СБУ працівників Суворовського райвідділу міліції під час збуту ними наркотиків.

Як заявив на нараді В.ЛИТВИН, затриманих уже звільнено з органів внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН 11 лютого в Херсоні співробітники відділу внутрішньої безпеки УМВС у Херсонській області спільно із співробітниками відділу з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю УСБУ в Херсонській області затримали трьох посадовців відділу з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН) Суворовського райвідділу Херсонського міськвідділу УМВС на чолі з керівником ВБНОН під час збуту ними наркотиків.