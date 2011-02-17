Масові акції протесту захопили столицю Бахрейну

У Бахрейні не припиняються масові акції протесту, які захопили столицю країни. Як повідомили представники поліції, центральна площа м. Манами та його околиці залишаються заповнені протестувальниками. Вони уточнили, що ситуація не змінюється вже три доби, передає Associated Press.

За словами правоохоронців, вони уважно стежать за ситуацією, але поки не втручаються.

Акції протесту в Бахрейні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, почалися після зміни влади в Тунісі та Єгипті. Мітинговці вимагають нової конституції, звільнення ув’язнених і відставки прем`єр-міністра. За минулі два дні в зіткненнях з поліцією були вбиті двоє демонстрантів.

Король Бахрейну висловив співчуття убитим учасникам акцій протесту і пообіцяв провести розслідування.

Бахрейн - маленька арабська держава, розташована в Перській затоці, за 16 км від Саудівської Аравії. Там розташована найбільша в регіоні база Військово-повітряних сил США.