Програма "Рома України" запрошує долучитися до створення Інтернет-ресурсу для ромської молоді

Програма “Рома України” Міжнародного фонду “Відродження” розпочинає роботу над створенням Інтернет-ресурсу для ромської молоді. Орієнтовна дата запуску – березень-квітень.

На сайті заплановано розмістити:

- інформацію про молодіжні ромські організації в Україні;

- список усіх студентів-ромів, навчання яких підтримав Міжнародний фонд “Відродження” (навчальні заклади, отримана освіта, їх подальша громадська діяльність);

- інформацію про програму “Рома України” та напрями її діяльності;

- фото та відео молодіжних ромських вокально-хореографічних колективів з коротким описом їхньої творчої діяльності;

- бібліографічний покажчик видань на ромську тематику (українських та зарубіжних авторів);

- інформацію про історію, культуру, традиції ромів України;

- художні твори ромською мовою;

- інформацію про ромську кухню, найкращі рецепти;

- інформацію зі спортивної тематики (проведення чемпіонатів, товариських матчів, змагань серед ромських молодіжних колективів України);

- інформацію про молодіжний жіночий рух (обмін досвідом роботи з дітьми у питаннях виховання, літнього оздоровлення, передача навичок з дотримання традиції);

- інформацію про духовні традиції, їх розвиток та збереження;

- духовну літературу ромською мовою;

- засоби комунікації – блоги, чат, опитування тощо.

Для зацікавлених буде проведено навчання для ознайомлення з можливостями Інтернету та подальшої роботи в ньому.

Охочим узяти участь у розробці сайту слід звернутися до менеджера програми “Рома України” Наталі Кияк ( kyyak@irf.kiev.ua ) або до асистента-координатора програми Крістіни Білащинець ( bilashchinets@irf.kiev.ua ) до 25 лютого.

Контакти: Наталя Кияк, тел. (044) 461 95 00, факс (044) 486 01 66, kyyak@irf.kiev.ua ; Крістіна Білащинець, тел. (044) 461 95 00, факс (044) 486 01 66, bilashchinets@irf.kiev.ua