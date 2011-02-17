Програма "Рома України" запрошує долучитися до створення Інтернет-ресурсу для ромської молоді
Програма “Рома України” Міжнародного фонду “Відродження” розпочинає роботу над створенням Інтернет-ресурсу для ромської молоді. Орієнтовна дата запуску – березень-квітень.
На сайті заплановано розмістити:
- інформацію про молодіжні ромські організації в Україні;
- список усіх студентів-ромів, навчання яких підтримав Міжнародний фонд “Відродження” (навчальні заклади, отримана освіта, їх подальша громадська діяльність);
- інформацію про програму “Рома України” та напрями її діяльності;
- фото та відео молодіжних ромських вокально-хореографічних колективів з коротким описом їхньої творчої діяльності;
- бібліографічний покажчик видань на ромську тематику (українських та зарубіжних авторів);
- інформацію про історію, культуру, традиції ромів України;
- художні твори ромською мовою;
- інформацію про ромську кухню, найкращі рецепти;
- інформацію зі спортивної тематики (проведення чемпіонатів, товариських матчів, змагань серед ромських молодіжних колективів України);
- інформацію про молодіжний жіночий рух (обмін досвідом роботи з дітьми у питаннях виховання, літнього оздоровлення, передача навичок з дотримання традиції);
- інформацію про духовні традиції, їх розвиток та збереження;
- духовну літературу ромською мовою;
- засоби комунікації – блоги, чат, опитування тощо.
Для зацікавлених буде проведено навчання для ознайомлення з можливостями Інтернету та подальшої роботи в ньому.
Охочим узяти участь у розробці сайту слід звернутися до менеджера програми “Рома України” Наталі Кияк ( kyyak@irf.kiev.ua ) або до асистента-координатора програми Крістіни Білащинець ( bilashchinets@irf.kiev.ua ) до 25 лютого.
Контакти: Наталя Кияк, тел. (044) 461 95 00, факс (044) 486 01 66, kyyak@irf.kiev.ua ; Крістіна Білащинець, тел. (044) 461 95 00, факс (044) 486 01 66, bilashchinets@irf.kiev.ua