У Донецьку суддя вимагав хабар у 20 тисяч

Працівники Антикорупційного бюро Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України під час отримання хабара затримали суддю одного з районних судів Донецька.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, суддя вимагав 20 тисяч гривень хабара за винесення позитивного рішення по цивільній справі.

Відносно затриманого Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.