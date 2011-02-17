У Донецьку суддя вимагав хабар у 20 тисяч
15:40, 17 лютого 2011Права людини
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Порушили кримінальну справу
Працівники Антикорупційного бюро Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України під час отримання хабара затримали суддю одного з районних судів Донецька.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, суддя вимагав 20 тисяч гривень хабара за винесення позитивного рішення по цивільній справі.
Відносно затриманого Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
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