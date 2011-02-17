СБУ 5 годин допитувала історика Забілого

Учора, 16 лютого, СБУ повісткою викликала на допит історика, директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Як зазначається в повідомленні, слідчий СБУ впродовж 5 годин допитував Р.ЗАБІЛОГО, а незаконно вилучені у історика комп’ютер та жорсткі диски досі не повернули.

«Це відбулося вперше після подій вересня 2010 року, коли СБУ незаконно затримала історика, провела несанкціоновані обшуки в Національному музеї «Тюрма на Лонцького», безпідставно конфіскувала комп’ютери науковців та порушила кримінальну справу”, - підкреслили у Центрі досліджень визвольного руху.

За їх даними, за результатами п’ятимісячної «експертизи» СБУ зацікавилася «державними таємницями» з комп’ютера Р.ЗАБІЛОГО - навчальними матеріалами кагебістів та інформацією про діяльність радянських спецслужб у Прибалтиці. “Ці документи Р.ЗАБІЛИЙ скачав із європейського сайту KGB documents online, про що і розповів вчора співробітнику української спецслужби”, - зазначається у повідомленні.

Як розповів Р.ЗАБІЛИЙ, СБУ далі активно цікавиться історією України, різноманітними аспектами його наукових досліджень, особливостями музейної роботи.

«Я приїхав на цей допит, хоча мусив сам оплатити подорож зі Львова, - сподівався отримати назад комп’ютер та мої наукові праці, але, на жаль, цього не сталося. Такі допити забирають мій час, який мав би бути присвячений роботі - після вилучень матеріалів, спогадів та комп’ютерів з музею ми так і не вклалися у графіки підготовки виставки про дисидентів», - цитує Р.ЗАБІЛОГО прес-центр.

Між тим, як зазначається у повідомленні, після скандального тиску СБУ та спроб міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА цензурувати історію, зросла кількість відвідувачів музею з усієї України. Р.ЗАБІЛИЙ також розповів, що Національний музей «Тюрма на Лонцького» навесні таки відкриє експозицію про боротьбу радянської влади проти дисидентів.

«Історія в Україні не буде таємною, як би це не хотілося комусь - закон забороняє ховати історичні документи, особливо ті, які містять інформацію про факти порушень прав та свобод людини. Моє ж завдання як історика: майбутні покоління повинні мати право на історичну правду і немає значення, яка ця правда - негативна чи позитивна. Тому я не припиню своєї роботи, попри всі допити та конфіскації», - зазначив Р.ЗАБІЛИЙ.

У прес-центрі також нагадали, що Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького», незважаючи на доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, так і не передано до Українського інституту національної пам’яті. Музей також не отримав обіцяного високопосадовцями державного фінансування на цей рік.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня 2010 року Києві співробітники СБУ затримали і впродовж 14,5 годин допитували Р.ЗАБІЛОГО, директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів).

9 вересня з’явилася офіційна інформація СБУ про порушення кримінальної справи “за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 15, ст. 328 Кримінального кодексу України».

Після цього СБУ провела обшук у кабінетах істориків музею «Тюрма на Лонцького» у Львові й вилучила його майно та документи. Зокрема, з кабінетів науковців було вилучено два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів. Вилучено також відеосвідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років, повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.