"Репортери" зафарбували українську свободу слова червоним
17:40, 17 лютого 2011Права людини
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Врахували 50 критеріїв
"Репортери без кордонів" випустили щорічну карту свободи слова у світі.
Про це повідомляє офіційний сайт міжнародної організації.
Карту зроблено на базі 50 критеріїв, починаючи від фізичних нападів на журналістів (арешти, напади, вбивства і т.д..), продовжуючи випадками цензури й самоцензури.
Крім того, "Репортери" також брали до уваги правові рамки країни та рівень цензури в Інтернеті.
Стан свободи слова на карті позначається кольорами. Білий колір - хороша ситуація, жовтий - задовільна, оранжевий - помітні проблеми, червоний - складна ситуація і чорний - дуже серйозна ситуація.
Україна позначена на карті червоним кольором.
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