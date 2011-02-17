"Репортери" зафарбували українську свободу слова червоним

"Репортери без кордонів" випустили щорічну карту свободи слова у світі.

Про це повідомляє офіційний сайт міжнародної організації.

Карту зроблено на базі 50 критеріїв, починаючи від фізичних нападів на журналістів (арешти, напади, вбивства і т.д..), продовжуючи випадками цензури й самоцензури.

Крім того, "Репортери" також брали до уваги правові рамки країни та рівень цензури в Інтернеті.

Стан свободи слова на карті позначається кольорами. Білий колір - хороша ситуація, жовтий - задовільна, оранжевий - помітні проблеми, червоний - складна ситуація і чорний - дуже серйозна ситуація.

Україна позначена на карті червоним кольором.

Українська правда