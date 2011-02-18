Тризубівці, які сидять у СІЗО, на телекамери сказали, що їх не катують

Заарештовані члени ВО «Тризуб», які утримуються у Запорізькому слідчому ізоляторі, заперечили, що зазнавали тортур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, про це вони сказали 16 лютого в ході проведеної прокуратурою Запорізької області за участю представників центральних та місцевих ЗМІ перевірки додержання вимог закону під час перебування заарештованих членів ВО «Тризуб» у Запорізькому СІЗО.

Як стверджують в ГПУ, жоден з опитаних під час перевірки не поскаржився прокурору про порушення у запорізькому СІЗО їх конституційних прав.

В Генпрокуратурі також зазначили, загалом щодо кожного із заарештованих протягом нетривалого часу затримання і тримання під вартою Генеральною прокуратурою та прокуратурою Запорізької області було проведено близько 20 перевірок додержання вимог чинного законодавства України.

У ході цих перевірок фактів порушення вимог законодавства щодо матеріально-побутових умов та медико-санітарного забезпечення затриманих членів ВО «Тризуб» не встановлено. Права заарештованих на захист було додержано у повному обсязі, стверджують в ГПУ.

“Отже, вкотре підкреслюємо: розповсюджувана окремими ЗМІ та Інтернет-виданнями інформація щодо нібито катування та застосування тортур у місцях тримання членів ВО «Тризуб» не відповідає дійсності”, - підсумували в Генеральній прокуратурі.

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