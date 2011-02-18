Україна ратифікувала Європейську конвенцію про усиновлення дітей

Верховної Рада ратифікувала Європейську конвенцію про усиновлення дітей. Міжнародний документ встановлює вимоги до усиновлення, визначає список осіб, які повинні дати згоду на усиновлення. Також деякі положення Конвенції дають можливість всиновлення дітей одностатевими парами. Згідно ж із Сімейним кодексом, всиновити дитину може лише різностатева пара, що в офіційному шлюбі. Документ також надає можливість державам-учасницям ухвалювати положення, які є більш сприятливими для усиновлення дитини.

Чиновники обіцяють адаптовувати українське законодавство, але чи стосуватиметься це перспектив усиновлення для геїв і лесбійок – не уточнюють. Член Координаційної ради Всеукраїнської громадської організація "Гей-Форум України" Ганна Довгопол теж не впевнена, що Європейська конвенція буде діяти повністю й для одностатевих пар в Україні. "Адже для цього слід змінювати закони й запроваджувати інститут одностатевого партнерства, а конвенція держав до цього не зобов`язує",- сказала вона DW.

Відповідно до документу, усиновлення є дійсним лише за умови, що його здійснено за рішенням суду або адміністративного органу, який переконався, що усиновлення відповідає найвищим інтересам дитини. Ганна Довгопол заявляє, що право на всиновлення дітей одностатевими парами потрібне в Україні, щоб обоє батьків, які виховують дитину і живуть у партнерстві, могли мати на неї однакові батьківські "права".

"Наприклад, щоб у випадку недієздатності одного з батьків інший чи інша могли ухвалювати рішення щодо дитини, питання спадку. Нарешті й просто, щоб моя партнерка могла забирати мою дитину з дитсадка",- уточнює представниця "Гей-Форуму України".

За її словами, навряд чи таке право таки нададуть в Україні одностатевим парам, але це гарна можливість ще раз заявити про необхідність інституту одностатевого партнерства і всиновлення дітей.

Днями інформаційний й правозахисний Центр для геїв і лесбійок "Наш світ" оприлюднив огляд ситуації з дотриманням прав людини щодо ЛГБТ в Україні за минулий рік. В ньому сказано, що українське суспільство стає все більш гомофобним. На думку Ганни Довгопол, це може стати на заваді наданню права на всиновлення одностатевим парам. "Законодавці орієнтуються на суспільні настрої і не зацікавлені приймати непопулярні проекти, які можуть знизити їх рейтинг",- зауважує представниця "Гей-Форуму".