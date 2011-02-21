Демонстранти в Марокко зажадали обмежити владу короля

У Марокко почалися масові виступи з вимогою політичних реформ, обмеження влади короля Мохаммеда VI і боротьби з корупцією.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters, в столиці країни Рабаті на вулиці вийшли не менше двох тисяч людей. Деякі з демонстрантів розгорнули прапори Єгипту і Тунісу. Учасники виступів викрикували гасла "Народ відкидає конституцію, написану для рабів" і "Народ вимагає падіння автократії".

AFP повідомляє, що аналогічні виступи почалися в найбільшому місті Марокко Касабланці, де на вулиці вийшла близько тисячі людей. Демонстрації плануються і в інших містах, зокрема в Марракеші - третьому за величиною місті Марокко і одному з туристичних центрів країни.

Масові виступи в Рабаті й Касабланці минулися без зіткнень з поліцією.

За своїм державним устроєм Марокко є конституційною монархією з парламентом. Проте король має надзвичайно широкі повноваження: він відіграє ключову роль у призначенні прем`єр-міністра і членів уряду, має право розпускати парламент і вводити в країні надзвичайний стан. Учасники масових виступів декларують необхідність конституційної реформи та демократизації політичної системи.