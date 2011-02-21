У Китаї спробували розпочати "жасминову революцію"

У Китаї затримали близько 100 правозахисників після того, як в інтернеті з`явилося повідомлення із закликом провести демонстрації в 13 містах країни.

Ймовірно повідомлення, що закликає до "жасминової революції" за аналогією з хвилею протестів на Близькому Сході, було поширене дисидентським веб-сайтом із США.

Цензори китайського уряду заблокували слово "жасминовий" в інтернет-пошукачах. Проте як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі з Шанхаю, кілька людец все ж таки вийшли на демонстрацію, яка незабаром була розігнана поліцією.

У Пекіні поліція та військові в неділю відвернули демонстрацію на жвавій пішохідній вулиці Ванфуцзин в центрі міста, повідомляє кореспондент РІА "Новости". Інформації про затриманих поки не було, багато з них, як це часто буває в КНР, випадкові перехожі. За свідченням очевидців, частина демонстрантів також спробувала розвернути акцію на площі Тяньаньминь, але посилені наряди поліції за лічені хвилини придушили спробу.