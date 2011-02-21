ГПУ об’єднала в одну дві кримінальні справи проти Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогодні слідчі Генеральної прокуратури об’єднали в одну обидві кримінальні справи, порушені проти неї, й завершили досудове слідство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні після чергового допиту в ГПУ.

«Об’єднали все, що у них було. Все, що у них було по сплаті пенсій, об’єднали разом зі спеціалізованими машинами для сільської медицини в одну справу. Вже втретє пред’явили мені обвинувачення по пенсіях і вдруге - по машинах для сільської медицини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, слідчі сьогодні також надали нові дані експертизи та завершили досудове слідство. «Вони за дві години пред’явили експертизи, допитали, обвинувачення пред’явили і тут же закрили досудове слідство. Все за дві години. Це безпрецедентно швидко», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за словами лідера партії “Батьківщина”, слідчі поки що не надали їй графік ознайомлення з матеріалами об’єднаної кримінальної справи. «Я думаю, що для цього у них буде окремий виклик до прокуратури», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ порушено кримінальну справу стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, про перевищення нею влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Комбо». Загальна сума завданих державі збитків становить 67 млн. грн.

Перед цим Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Її звинувачують у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, та у нанесенні державі інших збитків.

Ю.ТИМОШЕНКО спростовує всі звинувачення.