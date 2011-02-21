Facebook створив спеціальні статуси для геїв

Адміністрація соціальної мережі Facebook вирішила задовольнити численні прохання своїх користувачів і запровадити спеціальний функціонал для представників сексуальних меншин.

Зокрема, відтепер геї та лесбійки зможуть використовувати спеціальний статус для визначення своїх відносин з іншою людиною. Якщо раніше у користувачів Facebook було лише кілька варіантів вибору – без пари, у відносинах з, заручений(а), одружений(а), розлучений(а) тощо, то найближчим часом з’являться два нові статуси – “in a civil union” (громадянський шлюб) та “in a domestic partnership” (спільне господарство).

Теоретично такі статуси можуть використовувати і гетеросексуальні пари, але представникам меншин, за задумом Facebook, вони будуть більш необхідні – оскільки ті не можуть написати, що перебувають у шлюбі, навіть якщо живуть разом багато років. Така опція, щоправда, буде включена не в усіх країнах, а лише в тих, де гомосексуальні шлюби не є дозволеними. В решті країн проблема такого статусу, таким чином, зникає.

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