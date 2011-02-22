Кравчук: нову Конституцію прийматиме наступний парламент

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що проект нової редакції Основного Закону розглядатимуть і ухвалюватимуть народні депутати нового, сьомого скликання, обрані на чергових парламентських виборах 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив на засіданні Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї, що відбулося вчора у Києві.

Окреслюючи загальні засади проведення конституційної реформи в Україні, він зазначив, що утворена в найближчій перспективі Конституційна Асамблея повинна стати консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

За словами Л.КРАВЧУКА, робота зі створення Конституційної Асамблеї, а потім її діяльність, – це достатньо масштабний і змістовний процес, який включає підготовку та обговорення конституційних змін. Як результат, Конституційна Асамблея повинна опрацювати проект нової редакції Основного Закону, який після широкого обговорення у суспільстві повинен бути поданий на розгляд Верховної Ради як президентський.

«Я наберуся сміливості і скажу, що розглядати цей проект буде нова Верховна Рада. Ну, подивимося… Але скоріше та Верховна Рада, яка буде обрана у 2012 році», - зауважив Л.КРАВЧУК.

Говорячи про особу, яка може очолити утворену в перспективі указом Президента Конституційну Асамблею, Л.КРАВЧУК зауважив, що це повинен бути авторитетний громадсько-політичний діяч, але не політик, який займає офіційну посаду в органах державної влади.

При цьому перший Президент України висловив застереження, щоб Конституційна Асамблея не стала майданчиком для гострих політичних суперечностей.