Взамін української мови Близнюк обіцяє краще харчування

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявляє, що дав команду представникам місцевої влади «працювати з людьми», щоб домогтися згоди громадян на закриття малонаповнених шкіл у регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора на прес-конференції, коментуючи ситуацію, що склалася в області у зв`язку з оптимізацією навчальних закладів.

«Я дав команду усім главам адміністрацій, попросив голів рад і мерів міст працювати з людьми, вийти на діалог у кожному конкретному випадку (щодо закриття шкіл)», - повідомив А.БЛИЗНЮК.

При цьому він додав: «Мені немає різниці (яка школа закривається), має бути діалог. І без згоди громади, яку нададуть депутати (питання не розв’язати)…. Нехай йдуть до людей і до тих, які не згодні. Нехай приїжджають, проводять виїзне засідання районної ради або ж міської ради, будь-які варіанти, і доводять людям».

На думку А.БЛИЗНЮКА, жителям області треба довести необхідність оптимізації мережі шкільних навчальних закладів. «Треба доводити… Є така от ситуація, в результаті чого ваших дітей годували на таку-то суму, надавали послуги на таку-то суму, тобто, по факту, які витрати були. І якщо ухвалюється рішення щодо оптимізації – це завжди концентрація коштів, щоб ще краще надавати послуги іншим. Тому ми ваших дітей годуватимемо удвічі краще, у цій школі (до якої переведуть дітей після закриття їх навчального закладу) буде тепліше, у цій школі вчителі зароблятимуть удвічі більше», - відзначив губернатор. Водночас він припускає, що якщо громадськість не погодиться з доказами влади, то школу не мають право закривати.

«Однак у будь-якому разі – якщо хтось хоче, щоб ця школа залишалася – які проблеми? Ну, ухвалюйте рішення, і нехай вона залишається, не закривається. Це не питання», - сказав А.БЛИЗНЮК.

При цьому, заявив він, «якщо ви не хочете закривати, наприклад, школу, не закривайте її. Але ви розумійте, що у цій школі діти ваші матимуть знання, ну за типом приблизно так: школа, 78 років вчителю, 5 учнів, один - першого класу, один - третього, один - п`ятого, один, там, сьомого, і всі в одному класі. 78-річний викладач викладає біологію, хімію, фізкультуру і музичне сольфеджіо, не знаю, як правильно сказати. А комп`ютера в цій школі немає, там Інтернету немає. І якщо ви хочете сказати, що діти цієї школи мають однакову нагоду, такі самі, як, скажімо, в 61-й школі міста Донецька... Так, забув сказати, там же у школі ще зручності у дворі, за 200 метрів...».

«Я думаю, що якщо ми з вами розуміємо, що реформи мають робитися для людей, це треба до людей доносити…. Тому я - за діалог, за конструктивний діалог з громадою, а беззаконня ніякого не буде, нікому не дозволю», - заявив глава Донецької ОДА.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% загальної кількості. Закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання». Загальна проектна наповнюваність шкіл, що їх мають закрити у 2011 році, становить 7182 учні, фактична наповнюваність - 2099 учнів. Таким чином, середня наповнюваність кожної з них - 30%.

Заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Марія ОЛІЙНИК заявляє, що влада планує закрити й ті навчальні заклади, наповнюваність яких значно перевищує 30%. Окрім того, за її даними, в регіоні намічено закрити насамперед українські школи.

8 лютого в Донецьку пройшов мітинг-протест учнів української школи № 136 та їх батьків проти закриття цього навчального закладу.

16 лютого в Донецьку батьки учнів української школи № 111 заявили про готовність самоспалення у разі закриття навчального закладу.

19 лютого у Макіївці Донецької області батьки і учні української школи № 77 висловили протест проти закриття цього навчального закладу і передали звернення до представників влади з проханням не закривати школу.