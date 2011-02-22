Російський омбудсман засумував через ліквідацію автономії українців

Уповноважений з прав людини у РФ Володимир ЛУКІН готовий розбиратися з ліквідацією Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА УР) у разі відповідного звернення.

Про це він сказав сьогодні власному кореспонденту УНІАН у Росії.

«До мене українська діаспора не зверталася, однак мені дуже сумно з приводу цієї справи», - сказав В.ЛУКІН.

Він відзначив, що питання полягає не в тому, чи мають українські діаспорні організації право на існування, а у тому, що керівництво цих організацій порушувало російське законодавство.

«В усьому цьому треба розібратися. Якщо вони напишуть мені скаргу, я, певна річ, розбиратимуся з цим», - сказав В.ЛУКІН.

Він наголосив, що кожний російський громадянин або група громадян мають право звернутися до Уповноваженого з прав людини, якщо вважають, що їх права порушуються. «Я готовий опікуватися цією справою», - запевнив В.ЛУКІН.

Як повідомляв УНІАН, Федеральну національно-культурну автономію українців Росії було ліквідовано 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ.

Вона була створена 27 березня 1998 року на установчому з`їзді делегатами від національно-культурних автономій українців Росії, які діють на Камчатці, в Красноярському краю і Пензенській області, а також в Ханти-Мансійськом автономному окрузі.