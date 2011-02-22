Повноваження нинішнього парламенту спробують продовжити до 2015 року?

Розробники змін до Конституції України спробують до 2015 року продовжити повноваження парламенту нинішнього скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив член депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Тарас ЧОРНОВІЛ на прес-конференції в Києві.

За його словами, змінювати Конституцію з метою посилення президентської вертикалі влади сьогодні не потрібно, оскільки, за нормами чинного Основного Закону, достатньо внести потрібні зміни до законодавства, і у Верховній Раді є 300 голосів для їх ухвалення.

Водночас Т.ЧОРНОВІЛ переконаний, що влада хоче ухвалити новий Основний Закон з метою скасування норми про безкоштовну медицину та освіту. Також мова йтиме про можливість скасування існуючих соціальних пільг. «Все це буде завуальовано в гарні фрази і винесено на всеукраїнський референдум», - вважає він.

«Також в проекті тихенько заховають пункт пролонгації дії цього парламенту до 2015 року з тим, що б проводити вибори Президента і парламенту одночасно», - переконаний Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, це потрібно для того, щоб Верховна Рада погодилась затвердити нову редакцію Конституції.

«Я майже впевнений, що у 2012 році у нас буде проведено голосування на референдумі, не за текст Конституції, а за п’ять ключових положень, які визначатимуть систему влади, і буде потім у Верховній Раді, як хабар всунуто в текст Конституції положення про 15-й рік», - наголосив Т.ЧОРНОВІЛ.

Тому він вважає, що існує дуже висока вірогідність ухвалення нової Конституції.