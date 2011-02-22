В Україні юридичні проблеми вирішують хабарі, погрози і зв’язки

Найбільш розповсюдженим в Україні методом вирішення юридичних проблем українці вважають дії в обхід закону (хабарі, погрози, зв’язки).

Про це свідчать передані УНІАН дані опитування, яке провів Харківський інститут соціальних досліджень в межах ініціативи “Посилення правових можливостей бідних верств населення” за ініціативи програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” та за підтримки Правової ініціативи відкритого суспільства (Будапешт).

Зокрема, на розповсюдженість цього методу вказали 42,6% опитаних. Разом із тим, саме звернення до суду, на думку 33,4% респондентів, залишається найефективнішим методом вирішення юридичних проблем.

Крім того, за даними дослідження, 83,3% опитаних переконані, що на рішення судів впливає достаток і заможніші завжди матимуть перевагу. 42,8% респондентів не вірять, що суд прийняв би справедливе рішення стосовно них, а 44,8% не вважають, що суди відіграють істотну роль у захисті прав громадян України.

Оцінюючи вартість власної юридичної проблеми, респонденти відзначили втрачений прибуток у вигляді збитків, які пов’язані з утратою робочого часу або роботи взагалі, а також зіпсованою репутацією (37%). На другому місці йдуть витрати, пов’язані зі здоров’ям (24%): лікування, медичні огляди, аналізи, консультації тощо. П’ята частина опитаних (20%) була вимушена сплачувати проїзд у транспорті при вирішенні своїх юридичних проблем. На професійні послуги фахівців витратилися 15% респондентів, ще 14% сплачували мито у судах, платили за отримання довідок та різноманітні квитанції.

“Це дослідження продемонструвало, що основним бар’єром на шляху вирішення правових проблем є відсутність у людей віри в те, що можна щось змінити. Це призводить до безсилля громадян перед юридичними проблемами і, як наслідок, відсутності бажання та можливості використовувати правові механізми при вирішенні подібних проблем”, – прокоментував дані дослідження провідний експерт Харківського інституту соціальних досліджень Андрій ЧЕРНОУСОВ.

Під час дослідження “Рівень використання правових можливостей населенням України: доступність та ефективність правових послуг” було опитано 2500 респондентів у п’яти регіонах України – Київській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій і Чернігівській областях, а також проведено фокус-групи з адвокатами центрів громадського захисту та їхніми клієнтами.