У Києві стартує Восьмий міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
16:25, 22 лютого 2011Права людини
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18 березня в приміщенні інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик 4, конференц-зал) об 11:30 відбудеться прес-конференція, присвячена початку Восьмого міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.
Учасники прес-конференції: засновник Docudays UA, виконавчий директор Української Гельсiнської спілки з прав людини Володимир Яворський, режисер, член Відбіркової комісії Docudays UA Роман Бондарчук, кінокритик, член журі Арт-конкурсу Docudays UA Алік Шпилюк.
Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
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