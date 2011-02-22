У Києві стартує Восьмий міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

18 березня в приміщенні інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик 4, конференц-зал) об 11:30 відбудеться прес-конференція, присвячена початку Восьмого міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Учасники прес-конференції: засновник Docudays UA, виконавчий директор Української Гельсiнської спілки з прав людини Володимир Яворський, режисер, член Відбіркової комісії Docudays UA Роман Бондарчук, кінокритик, член журі Арт-конкурсу Docudays UA Алік Шпилюк. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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