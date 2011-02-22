Северінсен вважає, що при Януковичу зруйнувався плюралізм

Колишній співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні, президент міжнародної громадської організації «Європейська Медіа Платформа» Ханне СЕВЕРІНСЕН відзначає формування цензури в українських ЗМІ за рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Києві під час круглого столу, присвяченого виконанню медійних пунктів резолюції ПАРЄ та Європарламенту щодо України.

Х.СЕВЕРІНСЕН відзначила, що за цей рік «той плюралізм, який будувався у попередні роки, зруйнувався».

За її словами, нині дуже важливим для України є існування незалежних засобів масової інформації, які б встановлювали певний рівень роботи ЗМІ, на який би орієнтувалися інші засоби масової інформації.

Крім того, додала Х.СЕВЕРІНСЕН, дуже важливим є питання створення в Україні суспільного телебачення. При цьому, за її словами, потрібно зробити усе, аби не підміняти суспільне телебачення діяльністю державного каналу. «Має бути створений такий суспільний канал, який би фінансувався суспільством і контролював самостійно свою програмну політику», - сказала вона.

Саме тому, на переконання Х.СЕВЕРІНСЕН, не може йтися лише про перейменування уже існуючого державного телеканалу. «Це інша річ, і без цього Україна не обійдеться», - додала вона.