Хто обшукав валізу політолога в "Борисполі"?

Київська незалежна медіа-профспілка вважає, що правоохоронці мають порушити кримінальну справу за фактом незаконного обшуку валізи члена КНМП, відомого журналіста і політолога Тараса КУЗЬО, який сталося в аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КНМП.

“Важливо не просто виявити злочинця, - каже голова Комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ, - а ще відповісти на запитання, чи причетна до цього СБУ. Підозри на те, що Служба безпеки України втручається у приватний простір громадян, лягають ще однією брудною плямою не тільки на саму СБУ, але і на репутацію країни”.

Раніше у своєму блозі на “Українській правді” Т.КУЗЬО повідомив, що за тридцять років його мандрування світом і двадцять років візитів до України таке з ним сталося вперше. Блокувальний замок на його валізі виявився зламаним після прильоту з Києва.

На доказ своїх слів Т.КУЗЬО розмістив у блозі фотографії валізи із зламаним замком.

Як зазначає Т.КУЗЬО, «інцидент стався того ж дня, коли я летів з Києва після зустрічі з українським лідером опозиції і західними дипломатами. На фотографії відтворено ручку блокування з кодом, яка була відрізана, щоб СБУ могла залізти до моєї валізи».

За словами політолога, «всі речі у валізі залишилися на своїх місцях, крім теки з моїми документами, яка була відкрита і упакована в інший спосіб».

Т.КУЗЬО також зазначає, що виліт літака було затримано: «Після того, як виявив зламану валізу, я зрозумів причину, чому літак був затриманий. Пілот навіть вибачився і сказав, що "потрібно було зняти з літака валізу"...».

«Очевидно, що ми побачили ще один приклад того, що Україна повертається до Радянського Союзу», - наголосив Т.КУЗЬО.