Жан-Поль Коста: Європейський суд став жертвою власного успіху

Старт офіційного юридичного року в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ), майбутнє головування України в Раді Європи, перемовини про приєднання ЄС до Європейської Конвенції з прав людини... Про це та інше, про нові виклики в Європі та про майбутнє Європейського суду розповідає президент Європейського суду з прав людини Жан-Поль Коста.

Пане президент, ви якось зауважили, що кінець холодної війни і «свіжий вітер зі Сходу» стали поворотним моментом для поступу у сфері прав людини. Чи можна за значимістю для майбутнього прав людини порівняти цей момент із набуттям чинності Протоколу 14 та інституційною реформою Суду?

Так, це було дуже важливо з політичної точки зору – для розширення Європи. Число країн-учасниць Ради Європи зросло майже вдвічі після падіння Берлінської стіни, континент розширився за рахунок нових перехідних демократій. Це було важливо і з точки зору прав людини – справжній виклик для країн Заходу. Ми не можемо собі сказати «так, ми хороші учні у порівнянні з новими демократіями», адже свободи і демократії ніколи не буває досягнуто вповні.

Щодо другої частини запитання: зараз справи змінилися в іншому керунку. Європа майже в повному складі приєдналася, і, я думаю, Білорусь одного дня приєднається до Ради Європи.

Ви так оптимістично налаштовані щодо «білоруської перспективи»?

В будь-якому випадку, Європа за одним-двома винятками в повному складі. Натомість у цілому світі і в Європі виклики зараз інші. В Європі вони стосуються в першу чергу самого Європейського суду з прав людини, адже він став жертвою власного успіху у зв’язку з чисельністю заяв, які до нас надходять. Саме тому поточна інституційна реформа, як і набуття чинності Протоколу 14 – дуже важливі моменти.

По-друге, в Європі з’явилися інші виклики, як, наприклад, загроза тероризму після 11 вересня 2001 – у США, а також у Великобританії, Іспанії та в інших країнах. Актуальні й інші дебати, як-от про поширення ксенофобії і дискримінації. Деякі меншини в Європі зазнають дискримінації – ось нещодавно відбулася конференція генерального секретаря Ради Європи з питання ромів. Маємо економічну і фінансову кризу. Нагадаю вам і про свободу преси – маємо полеміку навколо нового медіа-законодавства в Угорщині. Все це я веду до того, що ми знаходимося на переломному етапі.

Я вважаю, що ми скоріше за все подолаємо ці нові труднощі: так, як колись ми подолали виклики «холодної війни». Ми враховуватимемо при цьому, що немає нічого досконалого, й у першу чергу не досконала ще наша еволюція після 1989 року.

Минулого року ви одержали від імені ЄСПЛ Премію Чотирьох Свобод ім. Рузвельта (Roosevelt Four Freedoms Award). Вважаєте, що стан із цими чотирма свободами задовільний у країнах-учасницях Європейської Конвенції з прав людини?

Так, я вважаю, що загалом ситуація з цими свободами прогресує. Цю медаль ім. Рузвельта присуджено Суду передусім з метою вшанувати його діяльність, його відвагу і наполегливість. Для мене це був заохочувальний момент. Є злети й падіння, поступ і згортання, але Суд повинен працювати далі.

Інтерлакенський процес і прийняті на конференції документи – Інтерлакенська Декларація і План дій – це багато запитань, але й низка цілей і конкретні дати, зокрема короткострокова оцінка виконання у 2011-2012 рр. Втім, ми не можемо знайти такої інформації. Який стан виконання короткострокових цілей на даний час і які ваші прогнози щодо їх виконання у 2012 році?

Справа тут не в непрозорості процесу, а в його «технічному» характері. Наприклад, якщо ми говоримо про запровадження внутрішніх засобів правового захисту у тій чи іншій країні з метою вирішення проблеми на державному рівні, то це «технічна» інформація.

Але я відповім докладніше на ваше запитання про строки, встановлені на 10 років, в довгостроковій перспективі до 2019 року. Тут ми вже зафіксували прогрес у діяльності Суду. Ми впровадили кілька інструментів.

Ось вам два приклади.

Ми розробили політику пріоритетів у класифікації справ і нещодавно розмістили на сайті ЄСПЛ довідник прийнятності справ, який пояснює позивачам, адвокатам, підсудним, якими є критерії. Адже на сьогодні 95 % позовів неприйнятні.



Запланована конференція в Ізмірі, в Туреччині, яка зараз головує в Комітеті міністрів Ради Європи – власне перед Україною. На цій конференції ми підведемо підсумки Інтерлакенського процесу. Наприклад, щодо Протоколу 14 і прийняття рішення щодо прийнятності скарги одноособовим суддею, ми зможемо підбити підсумок за майже один рік його функціонування.

Я можу вже надати вам дані по Протоколу 14: з моменту набуття ним чинності 1 червня 2010 р. 19 тис. судових рішень винесено одноособовим суддею. З того часу в комітеті, палатах тощо Суд виніс майже 40 тис. рішень до кінця 2010 р. Тобто, на 16 % більше, аніж у 2009 р. Отож, прогрес є.

Юристи ЄСПЛ скаржаться на велику ротацію кадрів, на обмаль ресурсів … Інакше кажучи, Інтерлакенська реформа розвантажила суддів, а не юристів.

Так, це правда, нам бракує кадрів, ми перебуваємо в ситуації, коли держави-учасниці не готові збільшити фінансування ні для Ради Європи, ні для Європейського Суду з прав людини. Нам потрібно більше юристів, а ті, котрі зараз працюють в Суді, змушені докладати більше зусиль. Втім, кілька рішень цієї проблеми існує, зокрема за рахунок європейського внеску. Ряд країн готові надавати Секретаріату Суду своїх суддів і співробітників суду на двохрічний період. Після завершення цього терміну останні повернуться до своїх країн з набутими навиками роботи з Конвенцією. Сьогодні вранці, наприклад, я зустрівся з віце-прем’єр-міністром Сербії і попросив його надати нам одного суддю. Вже кілька країн відповіло нам згодою. Це непряма бюджетна допомога для ЄСПЛ, але в першу чергу – це допомога з кадрами. Цілком ймовірно, що таку ж допомогу нам надасть Росія. Але звісно ж, аби зберегти незалежність і неупередженість Суду, він повинен сам мати змогу обирати своїх кандидатів.

Ці «додаткові» судді ж не матимуть статусу суддів ЄСПЛ, вони прирівнюватимуться до старших юристів Суду?

Так, бо за Конвенцією кількість суддів ЄСПЛ повинна відповідати кількості країн-учасниць.

Яка позиція Роберта Студмана [прим. авт. - Robert Stoudman - відповідальний за інституційну реформу Ради Європи в Секретаріаті Торбйорна Яґланда] щодо потреб Суду в рамках реорганізації Ради Європи?

Ми чудово розуміємося з Генеральним Секретарем Ради Європи і його командою. Насправді, ось уже 10 років поспіль нарощення бюджету РЄ обмежене, а Суд тим не менше збільшив кількість персоналу. Ми уже й так у привілейованій ситуації порівняно з іншими органами Ради Європи.

Велика кількість справ надходять до ЄСПЛ через невиконання – окрім частини фінансового відшкодування моральних збитків - рішень Європейського Суду державами-учасницями. Виконання судових рішень – це компетенція Комітету Міністрів. Яким чином Суд може вплинути на ситуацію з невиконанням рішень?

Опосередковано. По-перше, чіткіше і більш педагогічно формулюючи свої судові рішення. По-друге, ми намагаємося бути в якомога тіснішому контакті з департаментом виконання судових рішень Ради Європи. Протоколом 14 передбачено, що у випадку, коли Комітет міністрів вирішить, що нагляд за виконанням остаточного судового рішення обмежений через складність інтерпретації такого рішення, то він може попросити Суд висловитися щодо його інтерпретації. Інший опосередкований спосіб виправити ситуацію з невиконанням судових рішень – це переконати держав-учасниць..

А це вже політична площина...

Однозначно. За 4 роки мого перебування на посаді Президента ЄСПЛ я відвідав 35 країн-учасниць Конвенції з 47. Щоразу на зустрічах із президентом держави, міністром юстиції та іншими офіційними особами я наполягаю на тому, що, аби уникнути подальших засуджень Європейським Судом, вони повинні якомога швидше виконувати наші судові рішення.

А в іншому випадку за це розраховуються платники податків.

Так, бо в якості справедливої компенсації ми просимо держави сплатити позивачеві певну суму за моральні збитки. Найкращий спосіб уникнути цього – це якомога менше порушувати Конвенцію.

Візьмімо конкретний випадок. Ми застосували процедуру пілотних рішень проти Росії і проти України. Розгляд усіх інших подібних позовів тим часом відкладено. Бо існує структурна проблема невиконання рішень внутрідержавних судових інстанцій й доки цю проблему не буде вирішено, ми зобов’язуватимемо державу виплачувати відшкодування.

Ви ще не були в Україні?

Я приймав у себе новообраного президента України Віктора Януковича, але сам іще не перебував із офіційним візитом до України. Це зробив мій попередник. Зараз я думаю скористатися нагодою головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи й здійснити такий візит.

Україна головуватиме в Комітеті Міністрів Ради Європи за особливих внутрідержавних обставин: наша судова система потрапила в залежність від політичної влади… Що може вдіяти тут Європейський Суд? Крім того, чи відомо вам про надходження скарги від колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, у зв’язку з застосуванням сьогодні т. з. «вибіркового правосуддя» в Україні?

Очевидно, я не робитиму жодних коментарів щодо політичної ситуації в Україні чи деінде. Моє послання незмінне: незалежність і неупередженість, а також належний рівень освіти суддів, судових працівників, прокурорів – це важлива запорука демократії. Одне із найважливіших положень Конвенції – це право на справедливий судовий процес. Рівний доступ до судових інстанцій, незалежність і неупередженість суддів і судів – це фундамент.

То ви знаєте про надходження скарги від колишнього міністра внутрішніх справ України?

Ні.

Яким чином діє ЄСПЛ при розгляді справ, які потенційно мають важливі політичні наслідки, як наприклад, у справі «Роландас Паксас проти Литви»?

Справи іноді мають політичне забарвлення, бо перебувають у політичному контексті. В цій справі йшлося про право бути обраним, прописане в Статті 3 Протоколу 1. Ми розглядаємо і міждержавні справи: Грузія проти Росії та ін. Суд намагається максимально дотримуватися юридичної площини у своїх рішеннях.

Пане президент, ви можете розповісти про вступ Європейського Союзу до Європейської Конвенції з прав людини? Чи його вступ не додасть Суду іще більше проблем, процедурного характеру та ін.?

Ні, не думаю.

Ви запитуєте у слушний момент, адже я мав зустріч з делегацією Європейського суду справедливості [прим. авт. – ЄСС - судовий орган ЄС, розташований у Люксембурзі]. Приєднання ЄС до Європейської Конвенції з прав людини цікавить обидва суди: раніше ЄСС був останньою інстанцією ЄС, а тепер додається ще одна – наш Суд у Страсбурзі.



Я не думаю, що це призведе до якихось ускладнень. Навпаки, громадяни 27 країн ЄС матимуть єдину відповідь щодо основоположних прав. Не думаю, що буде багато випадків скарг, адже ЄСС уже старанно працює в цьому напрямку.

А чи існує ризик поглинання одного суду іншим? Чи не станеться так, що в контексті ослаблення Ради Європи як пан’європейської організації Європейський Союз просто приєднає до себе ЄСПЛ?

Ні, не думаю. Обидва суди завжди існуватимуть, адже вони взаємодоповнюють одне одного. ЄСС займається правом ЄС, а право ЄС – це не конче основоположні права. ЄСС здебільшого опікується проблемами ПДВ, правовою регламентацією конкуренції, захистом споживачів, але не покриває сфери діяльності нашого Суду.

Іванна Піняк