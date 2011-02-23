Одностатеві пари і надалі не зможуть всиновлювати дітей

Закон про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей, направлений 21 лютого на підпис Президенту, не передбачає можливості усиновлення дітей одностатевими парами.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування.

Зі слів експертів, найбільш суперечлива 7 стаття Конвенції, що містить положення про те, що «держави можуть поширювати дію цієї Конвенції на одностатеві пари, які одружені або перебувають у зареєстрованому партнерстві», насправді цього не вимагає, а лише надає таку можливість державам-учасницям Конвенції.

Зокрема, на думку народного депутата, члена фракції «Реформи заради майбутнього» Тараса ЧОРНОВОЛА, дана угода «не створює жодних колізій з чинним законодавством України». «Тут (у конвенції – УНІАН) не виводиться для нас жодних зобов’язань, які можуть бути негативними у плані усиновлення одностатевими парами і тому подібне», – вважає Т.ЧОРНОВІЛ.

Як зазначив народний депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН, згідно з положеннями Конвенції, усиновлення одностатевими партнерами можливе лише за умови наявності відповідних правових нормах в державі. «Відповідно, оскільки у нашому законодавстві такий принцип не дозволений, то Україні при ратифікації конвенції загроз немає», - сказав він.

Депутат від фракції БЮТ Павло УНГУРЯН припустив, що резонанс, викликаний ратифікацією Конвенції, найбільш вигідний ЛГБТ-організаціям (лесбійки, геї, бісексуали і трансгендерні люди – УНІАН), які використовують його для власного піару. «Ті пункти в документі, які говорять про можливість або неможливість усиновлення дітей одностатевими парами, не стосуються держави Україна. Через норми і положення нашого законодавства така практика на державу Україна поширюватися все ще не може. Але, судячи з усього, спроби легалізувати подібні явища продовжуватимуться, і ми повинні з цим рішуче боротися, щоб не допустити цього і надалі», - зауважив депутат.

Як повідомлялося раніше, 15 лютого Верховної Рада ратифікувала Європейську конвенцію про усиновлення дітей. Міжнародний документ встановлює вимоги до усиновлення, визначає список осіб, які повинні дати згоду на усиновлення.