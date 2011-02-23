Мій подарунок рідній мові: Суд зобов'язав перевірити автосалон "Шкода"

Сьогодні я отримав і відніс до виконавчої служби виконавчий лист на примусове виконання Головним Київським міським управлінням у справах захисту прав споживачів перевірки автосалону «Шкода» у Києві на предмет наявності інформації споживача на товар українською мовою та накладання штрафу у випадку відсутності такої.

Коли я судився з АвтоЗАЗом, за право отримати інформацію (керівництво користувача та сервісну книжку) на придбану мною у 2003 році «Таврію», то від суддів чув протизаконний вислів: треба було дивитися, коли купував. Тож, маючи намір придбати новий автомобіль, почав звертати увагу на наявність інформації про товар українською мовою і помітив, що з правом українця в Україні на отримання інформації українською мовою майже все залишилося без змін. У торгівельній мережі України, зокрема і міста Києва, реалізуються товари, які в порушення нормативних документів не містять інформації для споживача про продукцію українською мовою. Це означає, що необхідна інформація про товар взагалі відсутня. Адже у пункті 12 Постанови Пленуму Верховного суду № 5 від 12.04.96 зазначено: "Надання інформації у технічній документації, на етикетці, тощо іноземною мовою без перекладу в зазначеному вище обсязі слід розцінювати як відсутність необхідної інформації".

У місті Києві органом, що здійснює державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечує реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів є Головне Київське міське управління у справах захисту прав споживачів. Саме воно у місті Києві має право перевіряти і накладати на суб`єктів господарювання сфери торгівлі стягнення, передбачені статтею 23 Закону "Про захист прав споживачів". Зокрема у разі реалізації небезпечного товару, а таким є автомобіль, без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови безпечного його використання - у розмірі ста відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару.

17 грудня 2008 року я звернувся листом до Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів з проханням у відповідності до наданих повноважень перевірити автоцентр "Шкода" на проспекті Перемоги, 67 де в порушення вимог нормативних документів продаються автомобілі "Шкода" до яких відсутнє "Керівництво по експлуатації" українською мовою. Відповідь мене не здивувала. Висмикування зі статті 10 Конституції "російській мові гарантовано вільний розвиток" є некоректним і засвідчило небажання проводити певну діяльність по захисту прав споживачів, про правову некомпетентність працівників управління та спробу захистити російську мову від нібито моїх посягань на її вільний розвиток. У цій статті Конституції чітко зазначено: "Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України". Головне Київське міське управління у справах захисту прав споживачів є державним органом і тому має керуватись у своїй діяльності цією нормою, а не брати на себе невластиві функції по захисту російської національної меншини.

Ігнорування моїх прав державним органом змусило мене у червні 2009 року звернутися до суду з вимогою визнати бездіяльність Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів щодо проведення перевірок на дотримання законодавства про мови з накладанням штрафів у випадку виявлення порушень неправомірною та зобов’язати Головне Київське міське управління у справах захисту прав споживачів провести перевірку підприємств, що реалізують дорожні транспортні засоби, на предмет дотримання законодавства про мови з накладанням штрафів у випадку виявлення порушень.

Спочатку суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Пісоцька О.В. відмовила у розгляді позовної заяви тому, що не зрозуміла позовних вимог. У липні 2010 Київський апеляційний адміністративний суд визнав, що низький розумовий рівень судді не є підставою для відмови у розгляді позовної заяви і зобов’язав розглянути дану справу. У грудні 2010 року причиною відмови у задоволенні позову вже став поганий зір судді Пісоцької О.В.: суддя, перестала бачити у моєму листі до відповідача передбачене Законом «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» прохання провести перевірку конкретного суб’єкта господарювання.

У суддів Київського апеляційного адміністративного суду із зором усе виявилося добре і 27 січня 2011 року суд частково задовольнив апеляційну скаргу. Визнано бездіяльність Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів неправомірною та зобов’язано провести перевірку автосалону «Шкода» на проспекті Перемоги, 67 у місті Києві.

Володимир Богайчук